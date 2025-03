Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments SA (AGEA)

2

Aprobarea Operațiunii de răscumpărare a unui număr maxim de 39.730.955 de acţiuni proprii, în limita a 4,46% din capitalul social, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în următoarele condiții: a) Compania va răscumpăra acţiuni în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor și pentru îndeplinirea obligațiilor legale de decontare în instrumente financiare în cadrul unor programe de tip „stock option plan” (SOP) pentru distribuirea de acțiuni către angajați, administratori și directori ai Companiei. b) Răscumpărarea acțiunilor până la un număr maxim de 39.730.955 de acțiuni (reprezentând 4,46% din capitalul social care va rezulta după operarea diminuării de capital social conform Hotărârii AGEA nr. 2 din 20 ianuarie 2025) urmează a se realiza prin achiziții în piață și OPC, astfel: i. maximum 13.006.097 de acțiuni (reprezentând 1,46% din capitalul social) vor fi răscumpărate prin tranzacții în piață pentru SOP; ii. maximum 26.724.858 de acțiuni (reprezentând 3% din capitalul social) vor fi răscumpărate prin OPC în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor; c) Preţul minim per acţiune: prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției. d) Preţul maxim per acţiune: 2 lei. e) Operațiunea de răscumpărare se va desfășura în termen de maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii în Registrul Comerțului. f) Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Companiei, înregistrate în ultimele situații financiare anuale aprobate, cu excepția rezervelor legale, anume cele înregistrate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Anularea programelor de răscumpărare nr. 12 și nr. 13 aprobate prin Hotărârile AGEA nr. 3 din 29 aprilie 2024, respectiv nr. 3 din 28 octombrie 2024, începând cu data adoptării prezentei Hotărâri, având în vedere modificarea art. 29 din Legea nr. 243/2019 prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 71/2024. Mandatarea Consiliului de administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea operațiunii de răscumpărare a acțiunilor proprii incluzând, dar fără a se limita la: stabilirea modalităților de achiziție și metodei de execuție a fiecărei componente a operațiunii, parcurgerea tuturor etapelor şi formalităţilor pentru implementarea hotărârii, adoptarea măsurilor necesare privind aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numărului de drepturi/opțiuni de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea şi publicarea documentelor de informare în condiţiile legii.