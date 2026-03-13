Aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim, incertă în acest an. Patriarhia Română monitorizează situația din Orientul Mijlociu

Aducerea în România a Luminii Sfinte de la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui ar putea fi afectată în acest an de situația tensionată din Orientul Mijlociu, iar reprezentanții Patriarhiei Române analizează mai multe variante pentru organizarea tradiționalului moment.

Potrivit Patriarhiei Române, situația este monitorizată în permanență, iar decizia privind modul în care Lumina Sfântă va ajunge în România va fi luată în apropierea Săptămânii Mari.

„Ne rugăm și sperăm ca situația din Orientul Mijlociu să se detensioneze cât mai curând”, a declarat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi. Întrebat dacă este luată în calcul și varianta transportului pe cale terestră, acesta a precizat că toate opțiunile sunt analizate, însă „în mare măsură se va proceda ca și până acum”.

În același timp, site-ul oficial al Patriarhiei Ierusalimului a anunțat că Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim este în continuare închisă, ceea ce ridică semne de întrebare asupra organizării tradiționalei ceremonii a Sfintei Lumini, moment la care participă anual mii de credincioși.

Teologii susțin că există mai multe soluții logistice pentru ca Lumina Sfântă să ajungă în lumea creștină. Arhimandritul Simeon Pintea, lector universitar la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, afirmă că Patriarhia Ierusalimului ar putea trimite lumina într-o zonă sigură din regiune.

„Cu siguranță Patriarhia Ierusalimului se va îngriji ca Lumina Sfântă să fie trimisă într-o zonă de unde avioanele vor putea apoi să o distribuie în întreaga lume creștină. Se pot implica inclusiv instituții ale statului, precum Ministerul Afacerilor Externe, și ar putea fi organizate zboruri speciale sau chiar militare”, a explicat acesta.

Conflictul din Orientul Mijlociu a afectat deja pelerinajele religioase în regiune. Agențiile de turism au anunțat suspendarea pe termen nedeterminat a pelerinajelor în Israel.

Din anul 2009, Lumina Sfântă este adusă anual în România cu avionul de o delegație a Patriarhiei Române, de la Ierusalim la București, fiind apoi distribuită în aceeași seară în toate eparhiile din țară. În acest an, modul în care va fi organizat transportul va fi anunțat cel mai probabil în Săptămâna Mare, la începutul lunii aprilie, au transmis reprezentanții Patriarhiei.