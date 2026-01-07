Adrian Popa, fost director al Spitalului Județean Bacău: „Continuitatea actului medical nu se poate susține doar din vocație și sacrificiu”

Fostul director al Spitalului Județean Bacău și deputat, Adrian Popa, atrage atenția asupra realităților cu care se confruntă personalul medical în asigurarea continuității actului medical. Într-o declarație recentă, Popa subliniază că experiența acumulată în cei 12 ani la conducerea unității medicale îi permite să înțeleagă mai bine decât orice raport oficial ce înseamnă, de fapt, gestionarea unui spital mare.

„Continuitatea într-un spital nu este ‘schimbul 3’ dintr-o fabrică. Nu înseamnă să faci noaptea exact ceea ce făceai ziua, în aceleași condiții. În spital, continuitatea înseamnă că medicul de gardă preia absolut toate responsabilitățile colegilor din timpul zilei și, în plus, gestionează urgențele imprevizibile care apar pe parcursul nopții”, explică Popa.

El descrie cu claritate presiunea și responsabilitatea care apasă asupra medicilor aflați la garda de noapte: sunetul constant al monitoarelor de funcții vitale, resuscitări în stop cardio-respirator, intervenții chirurgicale de urgență și decizii luate sub presiunea timpului și a riscului vital.

„Această presiune nu se oprește la ușa spitalului. Încărcarea emoțională a medicilor se răsfrânge inevitabil asupra familiilor. Partenerii lor de viață devin, fără să își dorească, mici psihologi, iar copiii nu înțeleg de ce părinții lor vin acasă epuizați sau plâng. Este un cost invizibil, rar discutat, dar extrem de real”, a adăugat fostul manager.

Pe lângă efortul uman, sistemul financiar actual nu reușește să compenseze adecvat aceste eforturi. Gărzile sunt plătite la niveluri calculate în funcție de salarii istorice din 2018, iar o parte din veniturile medicilor provin din mecanisme de compensare bugetară, care nu reflectă costurile reale ale serviciilor medicale.

„În aceste condiții, este perfect de înțeles de ce un medic nu își dorește să rămână într-un spital unde nu are suficienți colegi, unde este suprasolicitat constant și unde munca suplimentară nu este nici recunoscută, nici remunerată la un nivel decent”, subliniază Adrian Popa.

Deputatul propune o serie de măsuri concrete pentru modernizarea sistemului și susținerea personalului medical: actualizarea tarifelor serviciilor medicale, plata gărzilor la nivelul salariilor actuale, pachete salariale complete și competitive care să includă facilități precum locuințe de serviciu, și introducerea unor mecanisme de salarizare corelate cu performanța, adaptate specificului fiecărei specialități.

„Dacă vrem spitale funcționale, sigure pentru pacienți și corecte pentru personalul medical, trebuie să vorbim onest despre gărzi, despre efortul real pe care îl presupun și despre necesitatea unei reforme a modului în care acestea sunt organizate și plătite. Continuitatea actului medical nu se poate susține doar din vocație și sacrificiu. Cine își asumă responsabilitatea unui spital public trebuie să își asume la fel și obligația de a asigura condiții corecte pentru cei care îl conduc”, a concluzionat Popa.