La început de an, artistul fotograf Romeo Mărăndici, păstrând de acum tradiția (suntem la a IV-a ediție), menține larg deschise porțile Atelierului fotografic din vila situată lângă Tribunal. Invitație pentru toți pasionații de fotografie, indiferent de vârstă sau profesie, ca astăzi, la ora 16.30, să sărbătorim împreună Ziua Artei Fotografice în România. A fost declarată oficial, prin Hotărâre de Guvern în 2010. Ziua de 11 ianuarie este ziua de naștere a primului fotoreporter de război din lume, recunoscut ca primul fotograf al României, Carol Popp de Szathmary (1812- 1887). Pictor și fotograf oficial al regelui Carol I. În 1854, a imortalizat imagini, chipuri și scene, din Timpul Războiului Crimeii (1853- 1856). Romeo Mărăndici ne invită la o incursiune vizuală în timp, cu o expoziție cuprinzând o selecție din lucrările fotografului Szathmary. Memorabile sunt cele 32 de fotografii, plus coperțile, cuprinse în „Albumul Resboiului 1877-1878”, oferit de autor, în dar, Regelui Carol I. La ora 17.00 vom fi provocați să devenim participanți, la un „Fenomen” surpriză. Am încercat mai pe ocolite să aflu despre ce este vorba, dar păstrează secretul. Știu că nu duce lipsă de idei, așa că sigur va fi ceva deosebit. Prognoza meteo pare favorabilă. Ca atmosfera să fie mai plăcută, benefic va fi și un ceai cald sau un pahar cu vin fiert. Nu uitați acasă aparatul de fotografiat! 11 SHARES Share Tweet

