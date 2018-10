Sănătatea repede și bine… Dacă nu știm cum să obținem sănătatea, societatea noastră se va obliga să ne propună sau, mai bine, să ne vândă soluții. Se vor dovedi ele satisfăcătoare? Care este răspunsul corect? Sănătatea nici nu se vinde, nici nu se cumpără. Mai este acest lucru valabil și astăzi?

Dacă ai avea o singură încercare, o singură șansă să primești ceea ce îți dorești, cu siguranță nu ai lăsa-o să-ți scape. Este important să îți dai seama ce anume nu funcționează, apoi să înțelegi de ce funcționează și în final să realizezi când trebuie să acționezi. Primul pas este să identifici unde te afli, apoi să dezvolți practici specifice, concrete, care să fie valabile ani la rând.

Întrebare cheie: Care este rețeta sănătății? Și continui…are ea nevoie de amendamente? De ce unele societăți persistă în incertitudine, ba chiar în haos, iar altele nu? Să fie oare sănătatea un reper important? Da! Răspunsul afirmativ definește prosperitatea într-o Reală Normalitate. Ideea esențială este că un contrast între societăți ne oferă cea mai bună cale de a ajunge la noi descoperiri. Această abordare urmează o tradiție în comportamentul uman și în cercetarea medicală. Am ales metoda comparării, ca fiind o metodă adecvată pentru această analiză.

Aceia dintre noi care s-au maturizat într-o societate cu o prosperitate stabilă, în cadrul unor principii sănătoase, trăiesc și astăzi o viață echilibrată atât din punct de vedere psihic cât și fizic. Premisa din spatele acestei teorii este aceea că, ceea ce faceți înainte de venirea “furtunii” determină în cea mai mare măsură cum vă veți descurca atunci când vine cu adevărat furtuna. Cei care eșuează în a planifica și a se pregăti în avans pentru instabilitate, au tendința de a suferi și mai mult atunci când sănătatea lor trece de la stabilitate la turbulență. Însă, noi acum suntem mult mai optimiști și plini de speranță. Și este adevărat! Mai mult decât oricare dintre subiectele abordate, cel de față ne arată că a fi sănătos sau bolnav, a fi trist sau fericit, depinde mai mult de ceea ce face omul în lume, decât ceea ce-i face societatea omului. Ne liniștește mai ales gândul că, deși fiecare dintre noi am făcut greșeli, totuși fiecare poate fi capabil să se corecteze, să-și recâștige sănătatea psihică și fizică construindu-și excelența și astfel contribuind la consolidarea unei societăți prospere.

Am folosit acest exemplu pentru relevanța întrebării de la care am început discuția și am pus accent pe sănătate, deoarece consider că aceasta are cea mai mare importanță pentru viitorul nostru. La fel de adevărat este că nu tot timpul pe care-l avem în viață are aceeași valoare. Viața ne oferă unele ocazii care contează mai mult decât altele. Cu toții vom întâmpina momente în care calitatea comportamentelor noastre va conta infinit mai mult decât alte momente, iar noi le vom putea exploata sau irosi. Oamenii responsabili se pregătesc pentru asemenea momente, le identifică, le captează și dau tot ceea ce au mai bun când vine clipa. Și tot ei sunt aceia care reacționează în momente speciale cu o intensitate specială, exact în situații de maximă importanță. Oamenii frumoși la suflet doresc schimbarea, lărgind perspectiva pentru a se întreba: “Cât timp am până starea mea de risc se va schimba?” Și iau decizii riguroase, nu reactive. Apoi privesc în detaliu, în momentul potrivit îndreptându-se spre o execuție impecabilă, fără a compromite vreodată excelența sănătății în favoarea vitezei de reacție.

Nu-i așa că sunteți ușurați să descoperim împreună că nu e nevoie de vreo abilitate trasată pentru a ne schimba modul de viață? Totul este simplu, clar și la îndemâna noastră. Dacă nu știți ce se va întâmpla în continuare, această discuție avută evidențiază o metodă prin care să progresați mai degrabă decât să rămâneți paralizați, blocați în incertitudinile unei vieți rudimentare. Sănătatea nu se obține repede și nici fără efort. Mesajul este: Înainte de toate, sănătatea! Aveți șansa să vă schimbați perspectiva, îndepărtându-vă de ideile nocive cu care ați fost îndoctrinat. Încă mai aveți timp! Dacă veți asista indiferent și nu vă veți dedica acestui obiectiv important, nu veți realiza niciodată ceva măreț.

Am spus un mare adevăr și tot acum îndrăznesc să lansez cea mai transparentă provocare:



Luptă cu blândețe, zi de zi, pentru sănătate!

Carmen Barcan, terapeut