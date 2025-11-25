Activitate dedicată Zilei Naţionale a României organizată de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, în colaborare cu Garnizoana Bacău, organizează în data de 28 noiembrie 2025, Simpozionul intitulat 1 decembrie – Ziua Naţională a României. Manifestarea îşi propune să aducă în atenţia publicului aspecte privitoare la realizarea statului unitar român. Unirea din 1918, consfinţită prin adunările plebiscitare din 27 martie de la Chişinău, 28 noiembrie de la Cernăuţi şi Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie a dus la realizarea dezideratului naţional – unirea tuturor provinciilor româneşti şi a creat premisele pentru progresul societăţii româneşti în perioada interbelică.

Simpozionul se va desfăşura la Cercul Militar Bacău, str. Oituz, nr. 16 începând cu ora 11.00, după următorul program:

 Cuvânt de deschidere: dr. Alin Sebastian Popa, manager al Complexulului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău

 Salutul oficialităţilor

Comunicări:

 Armata română – făuritoarea României Întregite, col.(rtr.) Costel Ciupercă (Asociaţia Cadrelor Militare în Retragere şi în Rezervă – Filiala Bacău);

 Iancu Flondor – un lider pentru Bucovina, un pilon pentru România Mare, prof. Mihaela Băiţan (Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău);

 Portretul unui făuritor al Marii Uniri – Cardinalul Iuliu Hossu, prof.dr. Anton Coşa (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău);

 Aviaţia română în războiul pentru Întregirea României. Zborul Marii Uniri, Sorin Grumuş (Fundaţia „Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu”);

 România Mare de la Unire la unificare, dr. Marius-Alexandru Istina (Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău);

 Arc peste timp. Actualitatea Marii Uniri, prof.dr. Gabriel Leahu (Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Bacău).

Parteneri: Asociaţia Cadrelor Militare în Retragere şi în Rezervă – Filiala Bacău; Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I” – Filiala Bacău; Fundaţia „Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu”; Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Bacău.