Acțiuni de prevenire și control în Bacău: Poliția și Jandarmeria avertizează asupra riscurilor articolelor pirotehnice

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău desfășoară, în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, o amplă campanie de control și prevenire privind respectarea legislației în domeniul articolelor pirotehnice. Acțiunile, derulate în contextul creșterii utilizării acestor produse în sezonul rece, urmăresc prevenirea incidentelor cu urmări grave – răniri, incendii sau distrugeri de bunuri – și informarea cetățenilor cu privire la noile modificări legislative intrate în vigoare în anul 2025.

În cadrul planului național de acțiune „Pirotehnic 2025”, polițiștii băcăuani au efectuat, până în prezent, 39 de acțiuni și controale, verificând 32 de persoane fizice și juridice autorizate și identificând 23 de persoane neautorizate. Au fost realizate 4 percheziții domiciliare, întocmite 23 de dosare penale, constatate 23 de infracțiuni și aplicate 2 sancțiuni contravenționale. Totodată, au fost indisponibilizate 427 kg de articole pirotehnice, în valoare de 43.846 de lei, iar polițiștii au desfășurat 47 de activități informativ-preventive și au publicat 3 materiale de presă. Până în acest moment, nu s-au înregistrat evenimente negative cauzate de utilizarea articolelor pirotehnice.

O atenție deosebită este acordată modificărilor aduse Legii nr. 126/1995, în vigoare din 9 august 2025, care introduc reguli mult mai stricte pentru deținerea, comercializarea și utilizarea materialelor pirotehnice. Deținerea sau utilizarea petardelor din categoria P1 devine infracțiune, iar articolele din categoriile P1 și T1 nu mai pot fi folosite de publicul larg. De asemenea, comercializarea acestora către persoane fizice este interzisă. Organizarea jocurilor de artificii necesită, în prezent, acordul autorităților locale, al inspectoratului pentru situații de urgență și avizul poliției, inclusiv pentru categoria F2.

Pe aceeași linie, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” și Inspectoratele de Jandarmi Bacău subliniază riscurile majore asociate utilizării necontrolate a materialelor pirotehnice: arsuri grave, leziuni oculare, amputări, incendii și șocuri acustice care afectează animalele. Jandarmii atrag atenția că, potrivit Legii nr. 92/2025, folosirea fără drept a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău reamintește că jocurile de artificii trebuie executate doar de pirotehnicieni autorizați, cu respectarea strictă a distanțelor de siguranță. Utilizarea articolelor pirotehnice este interzisă între orele 24:00 și 06:00 (cu excepții), în apropierea locuințelor, pădurilor, instalațiilor electrice sau a infrastructurilor critice, precum și pe drumurile publice și în zone aglomerate.

Autoritățile recomandă cetățenilor să achiziționeze doar produse autorizate, să verifice categoria articolelor, să nu lase copiii nesupravegheați și să anunțe imediat orice activitate ilegală la 112. Polițiștii și jandarmii vor continua acțiunile pe toată durata sezonului rece pentru a reduce riscurile și pentru a asigura un climat de siguranță publică.

Responsabilitatea fiecăruia dintre noi poate preveni tragedii. Autoritățile fac apel la prudență, respectarea legii și evitarea oricăror practici periculoase, astfel încât sărbătorile de iarnă să fie petrecute în siguranță, fără incidente.