Acțiuni ale polițiștilor de la economic în județul Bacău

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău au desfășurat o serie de acțiuni menite să prevină și să combată ilegalitățile din domeniul exploatării, depozitării și comercializării materialului lemnos, precum și pentru verificarea activităților comerciale cu produse accizabile și a respectării drepturilor de proprietate intelectuală.

Verificările au vizat activitatea mai multor operatori economici din județ, dintre care patru au ca obiect principal de activitate prelucrarea materialului lemnos. În urma controalelor efectuate, polițiștii au constatat mai multe nereguli și au aplicat 13 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 27.000 de lei. Dintre acestea, șapte au fost aplicate pentru abateri de la regimul silvic.

De asemenea, a fost dispusă confiscarea a 37 de metri cubi de material lemnos, proveniența acestuia neputând fi justificată conform prevederilor legale.

La acțiuni au participat și specialiști din cadrul Gărzii Forestiere Județene Bacău, care au oferit sprijin de specialitate în verificarea transporturilor și a documentelor de proveniență a materialului lemnos.

Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, polițiștii acționând constant pentru protejarea mediului economic, combaterea evaziunii fiscale și gestionarea responsabilă a resurselor naturale ale județului Bacău.