Acțiuni ale polițiștilor băcăuani pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

În perioada 20 – 25 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat acțiuni pe raza județului, vizând prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și verificarea altor domenii aflate în competența structurii.

Pe parcursul activităților au fost verificați peste 120 de operatori economici, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 42 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 160.000 de lei.

De asemenea, polițiștii de la economic, împreună cu reprezentanți ai Gărzii Forestiere Bacău, au efectuat verificări și în domeniul silvic. Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 16.000 de lei, fiind dispusă totodată confiscarea valorică a circa 20 m.c. de material lemnos, evaluat la peste 8.000 de lei.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, polițiștii băcăuani subliniind că vor menține un nivel ridicat de vigilență pentru prevenirea și sancționarea faptelor ce aduc prejudicii bugetului de stat și mediului înconjurător.