Acțiunea Conservatoare Bacău a constituit organizația locală Onești

Organizația județeană Acțiunea Conservatoare Bacău a constituit oficial organizația locală a municipiului Onești, ca parte a procesului de dezvoltare teritorială a partidului și de construire a unei alternative politice serioase pentru zona Onești–Târgu Ocna–Slănic Moldova.

Noua organizație locală este coordonată de avocat Alina Zărnescu. Din echipa de conducere fac parte:

 Vicepreședinte: Ștefan Avrăncenitei

 Secretar: Cristina Iuliana Cîrstoiu

 Membri: Marius Făcăoaru, Liliana Cristina Iscu, Daniela Mătăsaru, Adriana Oancea, Ion Stoica, Mihai Ungureanu

La eveniment au mai participat Robert Alecu – deputat de Bacău și secretar general al Acțiunii Conservatoare, Dan Bertea – coordonator ACT Bacău, Iulian Munteanu – vicepreședinte ACT Bacău, Dr. Daniel Lazăr – membru al Biroului Județean ACT Bacău, precum și numeroși oneșteni interesați atât de constituirea noii organizații locale, cât și de direcția generală a partidului Acțiunea Conservatoare.

Mesajul av. Alina Zărnescu – coordonator ACT Onești

În deschiderea evenimentului, avocat Alina Zărnescu a subliniat miza constituirii organizației locale:

„Astăzi punem bazele organizației locale a Acțiunii Conservatoare la Onești. Nu o facem pentru imagine, ci pentru că orașul are nevoie de o echipă care să-și asume responsabilitatea, pe termen lung, pentru ceea ce se întâmplă aici.”

Ea a explicat și de ce a ales să își asume acest rol:

„Am acceptat să coordonez această organizație pentru că cred că politica trebuie să fie o formă de slujire a comunității. Libertate, ordine și prosperitate nu sunt doar cuvinte din programul partidului, ci repere după care vrem să trăim și să muncim pentru Onești.”

Mesajul secretarului ACT Onești – Cristina Iuliana Cîrstoiu

Cristina Iuliana Cîrstoiu, secretarul organizației, a vorbit despre implicarea civică și rolul tinerilor:

„Prezența dumneavoastră aici ne confirmă că Oneștiul are nevoie de o schimbare reală. Am ales Acțiunea Conservatoare pentru că ne dorim o politică făcută cu oameni cinstiți, aproape de comunitate. Suntem la început de drum – un bulgăre mic care poate crește dacă ni se alătură cât mai mulți oameni de bună-credință.”

„Tinerii pleacă, iar datoria noastră, a celor rămași, este să încercăm să reconstruim orașul, pentru ca ei să se poată întoarce acasă. Avem credință, avem voință și știm că numai împreună putem reuși.”

Intervenția lui Marius Făcăoaru

În intervenția sa, Marius Făcăoaru a vorbit despre nevoia de a readuce încrederea oamenilor în politică și despre faptul că Acțiunea Conservatoare își propune să adune oameni cu meserie și caracter, care să își asume, împreună, reconstrucția orașului.

Mesajul coordonatorului județean – Dan Bertea

Dan Bertea, coordonatorul organizației județene Acțiunea Conservatoare Bacău, a insistat asupra rolului strategic al Oneștiului în viziunea partidului:

„Organizația județeană Bacău nu poate fi completă fără o organizație puternică la Onești. Oneștiul trebuie să fie un pol de stabilitate și dezvoltare pentru zona din jur, nu un oraș lăsat la voia întâmplării.”

El a vorbit și despre lipsa unei viziuni integrate pentru Onești–Târgu Ocna–Slănic Moldova:

„De prea mult timp, această zonă este tratată fragmentar. Noi vorbim despre un proiect comun pentru Onești, Târgu Ocna și Slănic Moldova, care să lege economia, turismul și infrastructura. Autostrada A13 și drumurile moderne nu sunt un moft, ci condiția minimă pentru ca marii investitori să ia în serios județul Bacău și această parte a lui.”

Mesajul deputatului Robert Alecu

Deputatul Robert Alecu, originar din Onești, a prezentat principalele probleme ale municipiului și ale zonei:

 dispariția industriei fără a fi pusă în loc o alternativă economică;

 plecarea masivă a tinerilor;

 prevenția medicală și programele de screening aproape inexistente;

 pensii mici și sprijin social insuficient;

 infrastructură deficitară și lipsa unui proiect integrat pentru Onești–Târgu Ocna–Slănic Moldova.

El a subliniat:

„Oneștiul a fost lăsat să piardă, încet, tot ceea ce îl făcea un oraș viu: industrie, locuri de muncă, tineri. Fără reindustrializare, fără infrastructură strategică și fără o administrație locală care să susțină investitorii, orașul rămâne blocat. Scopul nostru este să redăm Oneștiului șansa de a se ridica din nou.”

Consultări publice lunare cu oneștenii

La finalul întâlnirii, în urma dialogului cu participanții, deputatul Robert Alecu a anunțat că va menține un contact permanent cu comunitatea:

„Văd că există interes pentru dezbatere și pentru soluții concrete. De aceea, mi-am luat angajamentul ca, începând din perioada următoare, să organizez consultări publice lunare cu oneștenii. Vreau să aud direct de la dumneavoastră ce credeți despre anumite proiecte de lege și ce așteptați de la noi. Vocea Oneștiului va fi dusă în Parlament clar și fără ocolișuri.”

Prin constituirea organizației locale Onești, Acțiunea Conservatoare Bacău își propune să ofere o alternativă politică serioasă, să reprezinte cu responsabilitate comunitatea locală și să lucreze pentru proiecte concrete de dezvoltare în această parte importantă a județului.