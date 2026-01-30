Acțiune a jandarmilor băcăuani la Comănești și Moinești pentru prevenirea absenteismului școlar

Efective ale Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au desfășurat o acțiune preventivă în orașul Comănești și în municipiul Moinești, având ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță în mediul școlar.

Activitățile s-au desfășurat în incinta și în zonele adiacente Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești, Colegiului Tehnic „Grigore Cobălcescu” și Liceului Teoretic „Spiru Haret” Moinești, unități de învățământ frecventate zilnic de un număr mare de elevi. Acțiunea a vizat prevenirea și combaterea violenței și delincvenței juvenile, reducerea absenteismului școlar, precum și prevenirea consumului de alcool, tutun și substanțe psihoactive în rândul minorilor.

Pe parcursul activităților, jandarmii au acționat atât în interiorul unităților de învățământ, cât și în zonele adiacente acestora, în special la intrarea și ieșirea elevilor de la cursuri. Oamenii legii au purtat discuții directe cu elevii, le-au oferit recomandări pentru adoptarea unui comportament responsabil și au distribuit materiale informativ-preventive menite să reducă riscul implicării în comportamente periculoase.

În cadrul acțiunii au fost legitimate 30 de persoane, măsura fiind dispusă în scop preventiv, pentru combaterea absenteismului școlar. Totodată, au fost verificate șapte unități de alimentație publică din proximitatea școlilor, iar administratorii și angajații acestora au fost instruiți cu privire la respectarea legislației privind vânzarea de alcool, tutun și alte produse interzise minorilor.

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău precizează că acțiunile de prevenire vor continua pe tot parcursul anului școlar, atât în municipiul Bacău, cât și în celelalte localități ale județului, cu scopul prevenirii incidentelor și consolidării parteneriatului dintre școală, familie și instituțiile de ordine publică, pentru asigurarea unui mediu educațional sigur și sănătos.