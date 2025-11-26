Acțiune A.J.V.P.S. Bacău pe lacurile Răcăciuni și Berești: pește salvat și plase de braconier ridicate

Angajații Administrației Județene a Vânătorii și Pescarilor Sportivi (A.J.V.P.S.) Bacău au desfășurat o acțiune de control pe lacurile Răcăciuni și Berești, vizând prevenirea braconajului piscicol.

În cadrul acțiunii au fost descoperite trei plase monofilament ilegale: una sub podul Răcătău și două pe lacul Berești, în zona Cornii de Sus. Ca urmare a intervenției, aproximativ 10 kilograme de pește au fost eliberate în mediul natural, iar o ambarcațiune artizanală abandonată de un braconier a fost scoasă din uz.

„Braconierii au abandonat barca la vederea echipajului nostru, ceea ce demonstrează că acțiunile de control sunt eficiente. Vom continua astfel de intervenții, care vor fi tot mai dese pe lacurile administrate de A.J.V.P.S. Bacău”, a declarat un reprezentant al instituției.

Acțiunile urmăresc protejarea faunei piscicole și prevenirea încălcării legislației privind pescuitul sportiv și comercial, în beneficiul mediului și al pescarilor legali.