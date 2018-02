noua companie va fabrica și îngrășăminte chimice și pesticide și ar putea prelua și societatea Carom, Acționarul majoritar al societății Chimcomplex Borzești, care este compania A2 Impex Ploiești, va deveni, cu începere de săptămâna viitoare, Compania Română de Chimie (CRP) – a anunțat președintele Consiliului de Administrație (CA) al Chimcomplex, Virgiliu Băncilă. În acest fel, se materializează un proiect mai vechi al omului de afaceri Ștefan Vuza, care controlează A2 Impex și Chimcomplex prin Grupul Serviciile Comerciale Române. „Săptămâna viitoare – a declarat Virgiliu Băncilă pentru publicația Adevărul – vom avea un consiliu de administrație al acționarului Chimcomplex, care se va transforma în CRP și care va fi acționarul majoritar al combinatului. Iar de aici CRP se va dezvolta”. CRP va avea la bază societatea Chimcomplex și cele șase active preluate de la combinatul Olchim Râmnicu Vâlcea, pe care președintele CA al combinatului din Borzești le-a numit deja „Chimcomplexul Nou”.

Piața produselor chimice – susține Virgilu Băncilă – este mare, de circa zece miliarde de euro, pe care noi o acoperim cu șase miliarde din import. Sunt resurse materiale (gaze naturale, minerale etc.) și umane, chiar și financiare, deci România poate prouce mai mult. „În viitor – a precizat Virgiliu Băncilă – CRP se va orienta și spre industria de îngrășăminte chimice, atât de necesare României. Dar,apoi și spre producția de pesticide, întreruptă la noi odată cu intrarea în UE. La Borzești am și reînceput de anul trecut aceste fabricații, cu o instalație de clorhidrat de clor-colină (un biostimulator agricol). Această piață în România este de peste un miliard de euro. Ne gândim și la preluarea fostului Carom Onești, acum în insolvență, dar proiectul este condiționat de baza de materii prime, de competiția din regiune și de piață". A2 Impex a fost înființată în anul 2002, la Ploiești, iar la Chimcomplex deține acum 84,5% din capitalul social. Anul trecut, A2 Impex a cumpărat pachetul de 2,5% de acțiuni deținute de SIF Moldova la combinatul din Borzești. Tranzacția a fost considerată „o primă etapă din planul de dezvoltare a Chimcomplex, care vizează crearea unui campion industrial regional, Compania Română de Chimie, după achiziționarea cu succes a pachetului de active de la Oltchim".

