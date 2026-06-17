Programul Rabla 2026 intră în consultare publică. Finanțarea va fi acordată doar pentru vehicule produse în UE și țări partenere

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică proiectul Ghidului de finanțare pentru Programul Rabla 2026, document care introduce o serie de modificări importante, inclusiv o condiție nouă privind proveniența vehiculelor eligibile pentru subvenție.

Potrivit proiectului, vor putea beneficia de sprijin financiar doar autovehiculele fabricate în state membre ale Uniunii Europene sau în țări considerate partenere, respectiv Marea Britanie, Turcia și Maroc. Măsura urmărește susținerea industriei auto europene și a lanțurilor de producție asociate acesteia.

În același timp, autoritățile au majorat bugetul programului la 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei peste nivelul alocat anul trecut. Deși fondurile disponibile cresc, valoarea eco-tichetelor rămâne neschimbată.

Astfel, persoanele care casează un vehicul vechi vor putea primi 10.000 de lei pentru achiziția unui autoturism nou cu motor convențional, inclusiv alimentat cu GPL sau GNC, ori pentru cumpărarea unei motociclete. Pentru vehiculele hibride este prevăzut un sprijin de 12.000 de lei, în timp ce pentru modelele plug-in hybrid și motocicletele electrice valoarea finanțării ajunge la 15.000 de lei.

Cea mai mare subvenție, de 18.500 de lei, este destinată cumpărării unui autoturism complet electric sau echipat cu pilă de combustie pe bază de hidrogen.

Documentul stabilește și un plafon maxim al prețului de achiziție de 70.000 de euro, TVA inclus. În cazul vehiculelor plug-in hybrid, acestea trebuie să respecte o limită de emisii de cel mult 80 de grame de dioxid de carbon pe kilometru pentru a putea fi finanțate.

Conform proiectului, sunt eligibile pentru finanțare autoturismele, autoutilitarele ușoare și motocicletele noi, care nu au fost înmatriculate anterior.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că suplimentarea bugetului va permite unui număr mai mare de beneficiari să își înlocuiască vehiculele vechi cu unele mai puțin poluante.

După încheierea perioadei de consultare publică și aprobarea ordinului de ministru, programul va intra în etapa de implementare, urmând să fie anunțat calendarul înscrierilor și procedura de depunere a dosarelor.