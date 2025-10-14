ACS Pas cu Pas Bacău, mereu pe podium

Noi competiții, noi rezultate importante pentru ACS Karate Pas cu Pas Bacău. Gruparea pregătită de Octavian Goga a reușit să cucerească o salbă de medalii la Campionatul Național de Karate Shotokan ESKU Tradițional și la CN Shotokan JSKA Tradițional, ambele întreceri derulându-se la finalul săptămânii trecute, la Pitești.

„Sportivii noștri s-au comportat excelent, ei putând fi un bun exemplu pentru generațiile lor”, a declarat antrenorul Ocatian Goga, care și-a făcut treaba și ca sportiv, în condițiile în care și-a adjudecat titlul național la kata avansați masculin, veterani.

„Pentru o parte dintre noi, mă refer la mine, la Maria Larisa Popa și Georgiana Ghiuri, care, chiar dacă este legitimată acum la Sportul Studențesc, rămâne un produs de marcă al ACS Pas cu Pas, rezultatele obținute la Pitești sunt dătătoare de speranțe în vederea participării, la finalul lunii, la Mondialele de Karate JSKA de la Matsuyama, în Japonia”, a declarat Octavian Goga.

Rezultatele ACS Karate Pas cu Pas Bacău la CN Shotokan ESKU Tradițional

Fukugo feminin U12, -45 kg: locul 3- Alessia Maria Palăr.

Fuguko feminin U14, -52 kg: locul 3- Martina Jesica Budău.

Kata avansați feminin U10: locul 1- Larisa Maria Popa; locul 3- Erica Antonia Maxim.

Kata avansați masculin veterani: locul 1- Octavian Goga.

Kata echipe feminin U12: locul 1 în formula Erica Antonia Maxim, Larisa Maria Popa, Iris Andreea Zura Costiuc.

Kata începători feminin U10: locul 3- Martina Daniela Dogaru.

Kata începători masculin U10: locul 3- Eric Daniel Petrescu.

Kata începători masculin U12: locul 3- Andrei Zavada și Andrei Tamași.

Kata începători masculin U14: locul 3- Ayan Cristin Poitelea.

Kumite începători feminin U10, -25 kg: locul 2- Martina Daniela Dogaru.

Kumite începători feminin U12, +45 kg: locul 2- Alessia Maria Palăr; locul 3- Antonia Aida Budău.

Kumite Shobu Sanbon feminin U14, -47 kg: locul 3: Martina Jesica Budău.

Rezultatele ACS Karate Pas cu Pas Bacău la CN Shotokan JSKA Tradițional

Kata individual JSKA feminin U10, 7-4 Kyu: locul 1- Larisa Maria Popa.

Kata individual JSKA feminin U12, peste 3 Kyu: locul 1- Iris Andreea Zura Costiuc.

Kata individual JSKA feminin U14, peste 3Kyu: locul 3- Eliza Moscu.