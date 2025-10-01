Acoperământul Maicii Domnului – 1 octombrie

Pe 1 octombrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Acoperământul Maicii Domnului, o sărbătoare închinată ocrotirii Sfintei Fecioare asupra lumii, asupra creștinilor și asupra tuturor celor ce îi cer ajutorul.

Originea sărbătorii

Tradiția sărbătorii își are rădăcina în secolul al X-lea, la Constantinopol. În vremea împăratului Leon Înțelept, capitala Imperiului Bizantin era amenințată de atacuri. În noaptea de 1 octombrie, credincioșii s-au adunat la biserica din cartierul Vlaherne, unde se păstrau mai multe odoare sfinte: cinul (veșmântul) și maforionul (acoperământul) Maicii Domnului.

Acolo, în timpul privegherii, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos, împreună cu ucenicul său Epifanie, au avut o vedenie minunată: Maica Domnului, înconjurată de îngeri și sfinți, s-a arătat în biserică, rugându-se cu lacrimi pentru lume și întinzând peste credincioși acoperământul său luminos ca un semn de protecție. Această vedenie a fost văzută ca un semn al ocrotirii divine, iar credincioșii au dobândit pace și nădejde.

Semnificația duhovnicească

Acoperământul Maicii Domnului nu este doar o amintire istorică, ci și un simbol viu al grijii ei materne pentru toți oamenii. Sărbătoarea transmite ideea că nimeni nu este singur, că în fața încercărilor, suferințelor sau primejdiilor, Maica Domnului se roagă pentru lume și își întinde ocrotirea peste cei care o cheamă în rugăciune.

Este o sărbătoare a încrederii și a speranței, dar și un îndemn la rugăciune sinceră. Acoperământul nu este o simplă pânză sau o relicvă, ci imaginea milei cerești care protejează sufletul credinciosului.

Tradiții și evlavie populară

În unele zone din România, sărbătoarea mai este numită și „ Pocroave ” și marchează începutul iernii pastorale: se acoperă turmele, se trag primele brazde pentru grâu sau se pregătesc lucrările de toamnă.

Pentru fete, Acoperământul era legat de credința că Maica Domnului le va trimite ursitul și le va ocroti familia.

Se obișnuiește ca în această zi credincioșii să vină la biserică, să se roage pentru sănătate, pace și protecție.

O sărbătoare a ocrotirii

Astăzi, într-o lume plină de neliniști, Acoperământul Maicii Domnului rămâne un reper spiritual al nădejdii. Credincioșii simt în această sărbătoare că rugăciunea nu rămâne fără răspuns și că, dincolo de necazuri, există mereu o mână întinsă din cer.

De aceea, ziua de 1 octombrie este nu doar o comemorare a unei vedenii minunate din trecut, ci și o sărbătoare a prezentului – o chemare la credință și la încrederea că nu suntem singuri, că suntem învăluiți sub „acoperământul” iubirii Maicii Domnului.