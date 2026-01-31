Acolo unde fiecare minut contează: Secția de Neurologie a Spitalului Județean de Urgență Bacău

La etajul al III-lea al pavilionului medico-chirurgical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, funcționează una dintre cele mai importante structuri medicale din regiune: Secția de Neurologie. Un spațiu în care știința, tehnologia și umanitatea se întâlnesc zilnic, iar lupta cu afecțiunile sistemului nervos se duce contra cronometru.

Cu un total de 80 de paturi – 60 pentru spitalizare continuă, 2 pentru spitalizare de zi și 12 dedicate recuperării neurologice – secția este cea mai mare de acest profil din județ și deservește nu doar pacienții din Bacău, ci și din județele limitrofe: Neamț, Vrancea și Vaslui. În cele 12 saloane, mii de povești se scriu anual, multe dintre ele cu final fericit.

Performanță medicală confirmată de cifre

Anul 2025 a fost unul definitoriu: 2.478 de pacienți au fost tratați aici, cu o rată de succes de 92,22%. Dintre aceștia, 960 au suferit un accident vascular cerebral, una dintre cele mai grave urgențe neurologice. Pentru 102 pacienți, intervenția rapidă a însemnat acces la tratamentul fibrinolitic, cu o rată de succes de 90% – procente care, dincolo de statistici, se traduc în vieți salvate și dizabilități prevenite.

Conceptul „timpul înseamnă creier” nu este doar un slogan, ci o realitate trăită zilnic de echipa medicală. De la admiterea în UPU cu cod roșu, investigațiile imagistice și de laborator, până la decizia terapeutică, totul se desfășoară într-un efort coordonat între neurologi, urgentiști, radiologi, cardiologi, medici de laborator și ATI.

Recuperare și continuitate a îngrijirii

Din martie 2025, Secția de Neurologie a făcut un pas esențial prin înființarea Compartimentului de Recuperare Neurologică, dotat cu 12 paturi și o sală modernă cu robot pentru recuperare neuromotorie. Acesta completează îngrijirea pacienților care, după faza acută, au nevoie de reabilitare pentru a-și recâștiga autonomia și calitatea vieții.

Un nou reper a fost atins în ianuarie 2026, când secția a primit acreditarea pentru compartimentul de UAVCA – Unitatea de Accidente Vasculare Cerebrale Acute –, consolidând poziția Bacăului pe harta centrelor regionale de excelență în managementul AVC.

Programe naționale și recunoaștere internațională

Din 2019, secția este implicată activ în Programul Național „Acțiuni prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu AVC acut”, program care și-a dovedit eficiența prin recuperări spectaculoase. În 2024, din 1.054 de pacienți cu AVC ischemic acut, 85 au beneficiat de fibrinoliză, iar 7 au fost transferați către centre de trombectomie. În 2025, numărul pacienților eligibili a crescut la 102, dintre care 13 au fost transferați către centrele din Suceava, București și Târgu Mureș.

Încă din 2021, datele pacienților sunt raportate în RES-Q – Registrul Internațional al pacienților cu AVC. Rezultatele au adus secției prestigiosul premiu ESO Angels – GOLD în anii 2022, 2024 și 2025, o recunoaștere a performanței și a profesionalismului echipei medicale.

Tot din 2023 este în desfășurare Programul Național pentru tratamentul medicamentos al bolilor neurologice rare inflamator-imune. Dacă în 2024 au beneficiat 20 de pacienți, în 2025 numărul a crescut la 35, cu rezultate considerate extraordinare.

Cazuri care dau speranță

Un exemplu elocvent este cazul unei paciente de 43 de ani din județul Bacău, care timp de aproape un an a fost investigată pentru afecțiuni digestive, din cauza tulburărilor de deglutiție. Ajunsă în secție în stare gravă, cu slăbiciune musculară severă și tulburări respiratorii, investigațiile complexe au condus la diagnosticarea unei boli autoimune rare – miastenia gravis – asociată cu timom gigant. Administrarea imunoglobulinelor a dus la o ameliorare rapidă, iar după stabilizare, pacienta a fost operată cu succes la Iași. Un caz care subliniază cât de dificil, dar esențial, este diagnosticul corect în neurologie.

Patologie complexă, abordare multidisciplinară

Secția tratează o gamă largă de afecțiuni: accidente vasculare cerebrale, demențe, boala Parkinson, epilepsie, scleroză multiplă, miastenia gravis, boli autoimune și afecțiuni ale sistemului nervos periferic. Diagnosticul este adesea un proces complex, care presupune investigații imagistice avansate, teste de laborator, EEG, EMG și colaborare interdisciplinară. „Blitz-diagnosticul” este rar posibil, iar răbdarea și rigoarea sunt esențiale.

Investiții pentru viitor

Privind înainte, Spitalul Județean de Urgență Bacău a obținut finanțare pentru dotarea Unității de Stroke cu echipamente de ultimă generație, inclusiv un aparat de angiografie performant. Acesta va permite diagnosticarea rapidă a leziunilor vasculare cerebrale și efectuarea trombectomiilor chiar la Bacău – o intervenție care poate face diferența dintre viață și moarte.

În paralel, se conturează proiectul unui centru dedicat pacienților cu boală Parkinson avansată, unde tratamentul va putea fi administrat prin dispozitive moderne, adaptate fiecărui caz.

O echipă, o misiune

În spatele tuturor acestor rezultate se află o echipă medicală solidă, coordonată de dr. Lazăr Doina Emanuela, alături de medici primari cu competențe avansate și o activitate susținută în regim de gardă. Profesionalismul, experiența și empatia sunt elementele care definesc activitatea lor zilnică.

Mesaj pentru pacienți

Dincolo de aparatură și statistici, Secția de Neurologie a SJU Bacău rămâne un loc al speranței. Așa cum subliniază conducerea spitalului, fiecare pacient este o poveste, iar fiecare minut poate schimba un destin. Prevenția, prezentarea rapidă la medic și încrederea în echipa medicală pot face diferența.

Pentru că, aici, la Neurologie, fiecare secundă contează – iar fiecare viață salvată confirmă că efortul merită.