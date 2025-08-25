Accident rutier pe strada Libertății din Onești: o femeie de 67 de ani a fost rănită ușor

Un accident rutier a avut loc astăzi, în jurul orei 14.30, pe strada Libertății din Onești, în zona supermarketului Lidl.

O femeie de 67 de ani a fost lovită de un autoturism în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni, informează unupetrotus.ro.

„Din primele cercetări efectuate la faţa locului de poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Oneşti, a rezultat faptul că, o tânără de 20 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Libertăţii din localitate, pe direcţia Braşov către Adjud, a surprins şi accidentat o femeie de 67 de ani, angajată în traversarea străzii pe trecerea de pietoni.

În urma impactului, femeia de 67 de ani a fost rănită ușor, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, agent șef adjunct Gabriel Dumitrache.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.