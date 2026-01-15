Accident rutier la Letea Veche: un bărbat transportat la spital cu traumatism cranio-cerebral

În această dimineață, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” Bacău au intervenit după producerea unui accident rutier pe strada A.I. Cuza, în comuna Letea Veche.

Un autoturism a lovit un gard, iar la fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere (ASAS) din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Din fericire, nu au rezultat persoane încarcerate. O persoană de sex masculin a fost evaluată medical la fața locului și transportată la spital de echipajul SAJ, prezentând traumatism cranio-cerebral.

Pompierii au asigurat măsurile specifice pentru prevenirea și stingerea eventualelor incendii, asigurând astfel siguranța la locul accidentului.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto atenție sporită pe drumurile județene, mai ales în condiții de trafic sau vreme nefavorabile.