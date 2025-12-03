Accident rutier în Săucești: o persoană încarcerată după ce un autoturism a lovit un autobuz parcat

În această dimineață, pompierii militari au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe raza comunei Săucești, în satul Bogdan Vodă, potrivit unui comunicat transmis de ISU.

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, echipajul de descarcerare și ambulanța SMURD. Salvatorii au găsit un autoturism care intrase în coliziune cu un autobuz parcat, în vehicul aflându-se o singură persoană.

Impactul a fost puternic, iar șoferul a rămas încarcerat. Echipajele de intervenție au acționat rapid pentru extragerea în siguranță a victimei, folosind accesoriile specifice descarcerării.

După eliberare, persoana a primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportată de ambulanța SMURD la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.