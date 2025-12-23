Accident rutier în Răcăciuni: o tânără a fost rănită și transportată la spital

Un accident rutier s-a produs astăzi în localitatea Răcăciuni, județul Bacău, în urma căruia o persoană a fost rănită.

Potrivit primelor informații, un bărbat în vârstă de 54 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe sensul de mers Adjud–Bacău, fără a acorda prioritate de trecere. În aceste condiții, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 27 de ani, din comuna Cleja.

În urma impactului, o tânără din Răcăciuni, pasageră în autoturismul condus de șoferul de 27 de ani, a suferit leziuni și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul.