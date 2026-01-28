Accident rutier în municipiul Moinești – trei persoane rănite

În această dimineață, pompierii militari au fost solicitați să intervină în urma producerii unui accident rutier în municipiul Moinești, pe strada Lunca, în care au fost implicate două autoturisme.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești.

În urma evenimentului rutier au rezultat trei victime de sex masculin, toate conștiente, care prezentau politraumatisme și dureri la nivelul membrelor inferioare. Acestea au fost preluate și transportate la spital de către echipajele SMURD și SAJ, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Pe durata intervenției, traficul rutier s-a desfășurat pe un singur sens de mers, fiind dirijat de către echipajele de poliție.