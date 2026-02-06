Accident rutier în comuna Mărgineni, sat Podiș. O persoană a ajuns la spital

Astăzi, în jurul orei 11:35, pompierii militari au fost solicitați să intervină în urma producerii unui accident rutier în comuna Mărgineni, sat Podiș.

La locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, precum și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma accidentului a rezultat o victimă conștientă și cooperantă, care a fost evaluată și monitorizată medical la fața locului, apoi transportată la spital de către echipajul SAJ, pentru investigații suplimentare și acordarea îngrijirilor de specialitate.

Pompierii militari au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) la locul producerii evenimentului, pentru eliminarea oricărui pericol.