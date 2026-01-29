Accident rutier în comuna Helegiu, fără victime încarcerate

Echipajele de intervenție ale ISU Bacău au fost solicitate să intervină, în această după-amiază, la un accident rutier produs în comuna Helegiu, sat Brătila, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) din cadrul ISU Bacău, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

În urma accidentului au rezultat patru victime conștiente – un adult și trei minori. Acestea au fost evaluate și monitorizate medical de echipajul SAJ, însă au refuzat transportul la spital.

Pompierii militari au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, zona fiind securizată.