Accident rutier grav la Coțofănești: două persoane decedate și trei supraviețuitori

Forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, în cooperare cu pompierii din cadrul Secției de Pompieri Adjud, au intervenit azi la un accident rutier deosebit de grav, produs între un TIR și un autoturism, pe raza localității Coțofănești.

La sosirea echipajelor, salvatorii au găsit trei persoane încarcerate în autoturismul puternic avariat, iar alte două se autoevacuaseră înainte de sosirea forțelor de intervenție. Echipele de descarcerare au acționat pentru extragerea victimelor, în timp ce paramedicii și medicii au început imediat evaluarea și acordarea primului ajutor.

Bilanțul complet al victimelor este următorul:

un minor, în vârstă de aproximativ 15 ani, conștient, care nu a necesitat îngrijiri medicale;

un bărbat de circa 36 de ani, conștient, preluat de o ambulanță SAJ și transportat la CPU Onești;

un bărbat de aproximativ 63 de ani, conștient, transportat de ambulanța SMURD Adjud la CPU Adjud;

o femeie de 63 de ani, care, în ciuda eforturilor repetate de resuscitare, a fost declarată decedată;

un minor, în vârstă de aproximativ 15 ani, găsit cu leziuni incompatibile cu viața și declarat decedat la locul intervenției.

La fața locului au acționat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de la Secția de Pompieri Adjud, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de la Detașamentul de Pompieri Onești, precum și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate dinamica și cauzele producerii accidentului.