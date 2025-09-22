Accident rutier grav în Cleja – trei persoane au avut nevoie de descarcerare

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a intervenit, luni, la un accident rutier produs pe drumul E85, în satul Cleja, comuna Cleja, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune.

La fața locului au fost trimise de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de hidroperforare, o ambulanță SMURD, precum și trei ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean. În total, 13 pompieri militari au acționat pentru gestionarea situației.

În urma impactului, două persoane au rămas încarcerate, iar o a treia era blocată în autoturism. Echipajele de intervenție au acționat rapid pentru acordarea primului ajutor și descarcerarea victimelor.

Toate cele trei persoane au fost preluate de echipajele medicale și transportate către Unitatea de Primiri Urgențe Bacău.

Circulația pe drumul E85 este blocată pe ambele sensuri, iar pompierii continuă să asigure măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului.