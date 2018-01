Aseară, în oraşul Comăneşti, s-a produs un accident rutier în urma căruia o femeie şi-a pierdut viaţa. Din primele cercetări efectuate de poliţişti la faţa locului s-a stabilit că un bărbat de 70 de ani, din Comăneşti, în timp ce conducea un autoturism pe sensul de mers către Dărmăneşti, când a ajuns la intersecţia străzilor Combinatului cu Moldovei a surprins şi accidentat mortal o femeie de 75 de ani, din localitate, care, spun oamenii legii, se deplasa pe partea carosabilă. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, şi în continuare se fac cercetări pentru infracţiunea de ucidere din culpă şi stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs evenimentul rutier. 21 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.