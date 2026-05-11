Accident grav în comuna Cașin: două persoane au ajuns la spital, una dintre victime a fost descarcerată

Două persoane au fost rănite într-un accident rutier produs în noaptea de 10 mai, în comuna Cașin, sat Cașin, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă, a lovit un stâlp și a ricoșat ulterior într-un gard.

La fața locului au intervenit pompierii militari băcăuani cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, un echipaj S.M.U.R.D. și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, una dintre victime, aflată în stare semiconștientă și prezentând multiple traumatisme, a fost preluată de un echipaj SAJ și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești.

Cea de-a doua victimă, care era încarcerată, a fost extrasă de pompieri cu ajutorul accesoriilor din dotare. Persoana era conștientă și a fost transportată ulterior la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.