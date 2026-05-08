Accident cu patru victime în județul Bacău: un bărbat de 63 de ani a fost scos încarcerat dintre fiarele contorsionate

Un bărbat de 63 de ani a fost rănit și a rămas încarcerat în urma unui accident rutier produs, joi după-amiază, în comuna Traian, sat Traian, județul Bacău, în care au fost implicate două autoturisme și un autotren.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, la locul evenimentului au intervenit de urgență forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

„În urma evenimentului au rezultat patru victime, dintre care o persoană încarcerată. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 63 de ani, extras de pompierii militari și predat echipajelor medicale, fiind conștient la momentul intervenției”, au transmis reprezentanții ISU Bacău.

Alte trei persoane au suferit politraumatisme și au fost evaluate și asistate medical de echipajele SAJ Bacău.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.