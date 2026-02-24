A murit băcăuanul care a înscris în poarta Arsenal Londra. Petre Băluță avea 81 de ani

Fostul atacant băcăuan s-a urcat la Ceruri luni, 23 februarie.

„Motoreta Mobra” s-a oprit. Definitiv. Lăsând în urmă regrete și amintiri. „Motoreta” a fost Petre Băluță, una dintre extremele ultra-rapide ale fotbalului românesc care a adunat 226 de meciuri în prima ligă, în perioada 1966-1978, sub culorile alb-roșii ale lui Dinamo Bacău și, ulterior, Sport Club.

Luni, 23 ianuarie, Băluță s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani pe care îi împlinise la începutul acestui an, pe 1 ianuarie.

Era unul dintre ultimii supraviețuitori ai prime echipe românești ajunse în turul patru al unei cupe europene: Dinamo Bacău, sfert-finalista Cupei Orașelor Târguri (actuala Europa League), în ediția 1969-70. „Se poate spune că noi am deschis drumul pe care au pășit, ulterior, Universitatea Craiova, Dinamo București și Steaua”, mărturisea „Motoreta” Băluță în 2000, atunci când echipa fanion a Bacăului, FCM (fosta Dinamo, SC, FC, Selena și AS) aniversa jumătate de veac de existență.

În sezonul 1969-70, Dinamo Bacău a trecut, rând pe rând, de Floriana La Valetta, Skeid Oslo și FC Kilmarnock, înainte de a se opri în sferturile de finală, în fața viitoarei câștigătoarea a trofeului, Arsenal Londra. Câștigători ai meciului tur, de la Bacău, cu 2-0 (0-0 la pauză), „tunarii” londonezi s-au impus categoric în fața băcăuanilor și în returul de pe „Highbury”: 7-1. Unicul gol al băcăuanilor a fost marcat de Petre Băluță.

„Te-ai găsit tu, Cucuveauo, să dai gol lorzilor, astfel încât să-i înfurii și mai tare și să-mi umfle ăștia poarta. Dacă stăteai liniștit, sigur se termina doar 4-0 și ieșeam și eu mai onorabil. Să vezi numai ce bătaie îți dau dacă te prind”, s-a răsitit, mai în glumă, mai în serios, legendarul portar al lui Dinamo Bacău, Aristică Ghiță la coechipierul său Petrică Băluță, în vestiarul stadionului londonez, la finalul returului.

Fiind greu de prins la ce viteză avea, extrema băcăuană a scăpat însă fără bătaie din partea „Ghițanului”. Acum, la finalul iernii lui 2026, „Motoreta Mobra” s-a oprit definitiv. Lăsând în urmă regrete. Și povești de neuitat.