A murit actorul Chuck Norris

Carlos Ray „Chuck” Norris, una dintre cele mai emblematice figuri ale cinematografiei de acțiune și ale artelor marțiale, a murit pe 19 martie 2026, la vârsta de 86 de ani, în Hawaii, potrivit familiei.
Copilărie și formare
Chuck Norris s-a născut la 10 martie 1940, în Ryan, Oklahoma, într-o familie modestă, marcată de dificultăți financiare și de problemele tatălui său cu alcoolul.
Adolescența nu i-a fost ușoară, însă mutarea în California și influența puternică a mamei sale i-au oferit stabilitate. Adevărata transformare a început odată cu înrolarea în Forțele Aeriene ale SUA, când a fost trimis în Coreea de Sud. Acolo a descoperit artele marțiale, care aveau să-i definească întreaga viață.
Campion în arte marțiale
După întoarcerea în Statele Unite, Norris a devenit rapid un nume important în lumea sporturilor de contact. A câștigat numeroase titluri și și-a dezvoltat propriul stil, Chun Kuk Do.
A fost nu doar un luptător de elită, ci și un profesor apreciat, antrenând inclusiv vedete de la Hollywood — experiență care i-a deschis ușa către film.
Cariera în film și televiziune
Debutul său major a venit în 1972, în filmul „Way of the Dragon”, unde a jucat alături de Bruce Lee — o confruntare devenită legendară în istoria cinematografiei.
În anii ’80, Norris a devenit un simbol al filmelor de acțiune, cu titluri precum:
-
Missing in Action
-
The Delta Force
-
Invasion U.S.A.
Succesul său a continuat pe micul ecran, odată cu serialul „Walker, Texas Ranger” (1993–2001), care l-a transformat într-un erou popular la nivel mondial.
Fenomen cultural
Dincolo de filme, Chuck Norris a devenit un adevărat fenomen al culturii pop. Așa-numitele „Chuck Norris facts” — glume virale despre invincibilitatea sa — l-au transformat într-o legendă modernă a internetului, pe care actorul a acceptat-o cu umor.
Imaginea sa a rămas asociată cu forța, disciplina și moralitatea, întruchipând tipul eroului incoruptibil.
Viața personală și valorile
Norris a fost un familist convins, tată a cinci copii și bunic. A fost implicat în proiecte educaționale, precum programul Kickstart Kids, dedicat tinerilor, prin care promova disciplina și respectul prin arte marțiale.
În ultimii ani, s-a retras din prim-planul Hollywood-ului, preferând o viață liniștită alături de familie.
Moartea și moștenirea
Chuck Norris s-a stins din viață înconjurat de familie, lăsând în urmă o moștenire impresionantă:
-
campion al artelor marțiale
-
star de cinema
-
simbol global al forței și disciplinei
Moartea sa marchează sfârșitul unei epoci în cinematografia de acțiune, dar legenda sa continuă să inspire generații.
Chuck Norris a fost un mit viu. De la copilul timid din Oklahoma la simbolul invincibilității globale, parcursul său rămâne una dintre cele mai spectaculoase transformări din cultura populară modernă.