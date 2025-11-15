A început turnarea betonului pe „Faleza Bistriței”. Promenada prinde contur

Lucrările la proiectul „Coridor pentru deplasări nemotorizate – Promenada Bistriței” au intrat într-o nouă etapă, odată cu debutul turnării betonului pe traseul viitoarei promenade. Zona, concepută ca un spațiu modern de recreere, mobilitate ușoară și petrecere a timpului liber, începe astfel să capete forma finală.

De-a lungul întregii faleze vor fi amenajate 27 de puncte pietonale, amplasate la aproximativ 50 de metri distanță între ele. Acestea vor include bănci de odihnă umbrite de pergole, menite să ofere confort trecătorilor și spații de relaxare pe parcursul promenadei.

Proiectul mai prevede instalarea a două grupuri sanitare modulare (ecologice), poziționate la capetele de nord și sud ale traseului.

Prin amenajarea promenadei, se va conecta și extinde rețeaua existentă de piste pentru biciclete, facilitând deplasările velo și pietonale și încurajând mobilitatea urbană sustenabilă.

Pentru întreținerea zonelor verzi va fi implementat un sistem de irigații prin picurare, iar pentru siguranța și confortul utilizatorilor, proiectul include sistem de supraveghere video, iluminat public modern și rețea de internet wireless.

Datele proiectului

Denumire: „Coridor pentru deplasări nemotorizate – Promenada Bistriței” (Cod SMIS 335516)

Finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027

Valoare totală: 10.919.382,20 lei

Finanțare nerambursabilă FEDR: 9.249.668,76 lei

Contract de finanțare semnat la: 11.06.2025

Termen de finalizare: 11.08.2026

Autoritățile locale anunță că lucrările avansează conform graficului, iar „Faleza Bistriței” se pregătește să devină unul dintre cele mai atractive și moderne spații publice din zonă.