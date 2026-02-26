A dispărut o tradiție

Vă scriu din Bacău cu un gând care mă urmărește de ceva vreme: cât de repede se schimbă obiceiurile unui oraș. Nu vorbesc doar despre clădiri sau magazine, ci despre felul în care trăiește comunitatea. În numai câțiva ani, parcă s-a rupt o tradiție care a ținut zeci de ani și care, pentru mulți dintre noi, făcea parte din identitatea orașului.

Duminica era, odinioară, ziua în care băcăuanii ieșeau la promenadă pe centru. Era un obicei vechi, pe care îl țin minte din copilărie. În anii ’60, când eram tânăr, această plimbare era deja o tradiție bine înrădăcinată. Cei mai în vârstă îmi povesteau că încă dinainte de război oamenii obișnuiau să iasă pe strada principală, îmbrăcați frumos, pentru a se vedea și a fi văzuți.

Promenada nu era doar o plimbare. Era un prilej de întâlnire. Lumea mai stătea la o vorbă, mai schimba câteva bârfe nevinovate, mai intra la o cofetărie pentru o prăjitură sau la o cafea. Orașul avea un ritm calm și o eleganță discretă, iar centrul era plin de viață, de familii, de tineri și de vârstnici.

Astăzi, dacă te plimbi duminica prin centru, găsești mai mult liniște decât oameni. Mulți preferă să meargă la Mall, unde totul este concentrat sub același acoperiș. Cofetăriile care altădată erau pline sunt acum închise sau aproape goale, iar promenada de duminică pare să fi rămas doar o amintire.

Nu spun că vremurile trebuie să rămână pe loc, dar cred că un oraș pierde ceva atunci când își uită obiceiurile care l-au făcut viu. Poate că, într-o zi, vom redescoperi bucuria unei simple plimbări prin centrul Bacăului, așa cum au făcut generații întregi înaintea noastră.

Cu stimă,

Un cititor din Bacău

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!