A cumpărat terenul, dar 29 de metri pătrați erau ai Primăriei: după 19 ani și o cerere depusă în 2018, cazul ajunge în Consiliul Local Bacău

O situație administrativă neobișnuită, întinsă pe aproape două decenii, va ajunge în dezbaterea Consiliului Local al municipiului Bacău în ședința programată pentru 13 mai, după ce un proprietar de locuință a descoperit că terenul cumpărat „din acte” nu corespundea cu suprafața reală din teren.

Potrivit documentelor aflate pe masa aleșilor locali, cazul vizează un cetățean care a solicitat încă din noiembrie 2018 cumpărarea unei suprafețe de 29 de metri pătrați aflate în proprietatea privată a municipiului, cererea fiind reluată în ianuarie 2026. Terenul este situat pe strada Victor Babeș și reprezintă diferența constatată la măsurători după achiziționarea proprietății.

Concret, în momentul în care proprietarul a solicitat autorizație pentru construirea unei locuințe P+M, autoritățile au constatat că suprafața deținută în acte era de 135 de metri pătrați, deși la măsurători terenul avea 164,35 mp. Diferența de 29 mp aparținea însă domeniului privat al municipiului.

Pentru a putea construi legal, proprietarul a fost nevoit să încheie încă din decembrie 2007 un contract de închiriere cu Primăria municipiului Bacău pentru suprafața respectivă. În baza acestui drept de folosință a fost emisă și autorizația de construire în 2008 pentru edificarea locuinței.

Deși situația este cunoscută de ani de zile, iar terenul a fost inclus în inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului prin hotărâri de Consiliu Local adoptate în 2009 și actualizate în 2018, solicitarea de cumpărare depusă în urmă cu aproape opt ani ajunge abia acum pe masa consilierilor locali.

Proiectul de hotărâre propune vânzarea directă a terenului de 29 mp către proprietarul locuinței, în baza dreptului de preempțiune prevăzut de Codul administrativ. Dacă proiectul va fi aprobat în ședința din 13 mai, situația juridică a terenului ar putea fi clarificată după aproape 19 ani de la descoperirea diferenței dintre actele de proprietate și realitatea din teren.