De la începutul lunii aprilie, în primele zile lucrătoare, 210 donatori au trecut pragul Centrului de Trasfuzii Sanguine Bacău, ceea ce arată o medie de 30 de donatori pe zi, un fapt îmbucurător. Dacă se menține acest trend, la finalul lunii numărul donatorilor ar putea arăta chiar foarte bine.

Păstrând nota statisticilor, ciferele sunt îmbucurătoare. Acestea ne-au fost prezentate de dr. Adriana Ghindă, directorul Centrului de Transfuzii Bacău: „Făcând o analiză față de anul trecut, stăm mai slab decât pe trimestrul I 2020, atunci când pandemia a început în martie. Ianuarie, februarie și o parte din luna martie a anului trecut nu au fost afectate colectele de sânge. Din trimiestrul II însă, situația a devenit dezastruoasă. Astfel, anul trecut, în trimestrul II au fost 1299 de donatori, în trimestrul III 1644 iar în trimestrul IV, 1599. Cel mai rău a fost în trimestrul II când a fost stare de urgență și nu știam exact cu ce ne confruntăm.”

Primul trimestru din 2021 arată mult mai bine, în primele trei luni înregistrându-se 1792 de donatori, cu 200 mai mulți față de trimestrul IV al anului trecut. „În continuare nu putem merge în colecte mobile, deși am avut semnale că am fi doriți să mergem dar încă nu ni s-a permis”, a declarat dr. Adriana Ghindă, care a mai spus că oamenii s-au mai obișnuit cu „fenomenul” și că au început să vină din ce în ce mai mulți. Pentru că în continuare este o nevoie acută de sânge la nivel național, directorii de centre din țară se interesează periodic, dacă pot fi reluate colectele mobile. Până în momentul de față nu există ceva cert în această privință având în vedere în continuare rata de infectări cu Sars-Cov-2 la nivel național.

Și persoanele vaccinate pot dona sânge

În funcție de vaccinul pe care l-au făcut, băcăuanii pot fi acceptați la donare. Astfel, aceștia pot dona după șapte zile de la vaccinare dacă nu au niciun fel de simptom, regulă valabilă și după prima doză și după rapel. Această regulă se aplică în cazul vaccinurilor cu ARN mesager, respectiv Pfizer și Moderna. „La Astra Zeneca, fiind cu virus atenuat, se respectă cazul vaccinărilor clasice, adică donarea se poate face la o durată minimă de 28 de zile de la vaccinare. Adică, cei vaccinați cu Astra Zeneca pot dona la o lună după rapel”, a explicat șefa Centrului de Transfuzii Bacău.

Pleacă Plasmafereza din Bacău?

Montată cu mare pompă și speranțe la sfârșitul lunii aprilie a anului trecut, aparatul de plasmafereză mult mediatizat nu a făcut prea mulți „purici” la Centrul de Transfuzii din Bacău. Cum stăm din acest punct de vedere, explică tot dr. Adriana Ghindă:

„Acest aparat a fost eficient la valul II al pandemiei când au fost cereri de plasmă. La momentul de față nu mai avem cereri de plasmă din partea spitalelor. Noi am recoltat în continuare plasmă, dar pe sistem standard pentru că a crescut nevoia de sânge. Din ce am văzut, și în țară, cererile de plasmă sunt puține. Au apărut și ceva studii ale OMS-ului (Organizația Mondială a Sănătății-n.r.), nu știu să vă spun, protocolul de administrara plasmei îl cunosc spitalele. Ei decid când administrează, cui, în ce condiții, în funcție de protocolul primit de la OMS. În aceste condiții, am primit o înștiințare de la cel care a donat aceste aparate, în care am fost informați că, probabil, plasmaferezele vor fi retrase la sfârșitul acestei luni. Nu doar din Bacău, ci din mai multe centre din țară.”