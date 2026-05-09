9 Mai. Joaca de-a istoria

În funcție de cadrele ideologice și culturale ale epocii, de regimul politic și de întrebările pe care prezentul le adresează trecutului, Istoria are nefericitul obicei de a se juca cu datele istorice și cu semnificația lor, câmpul de interpretare a acestora fiind aproape nelimitat. Puține exemple sunt mai sugestive decât ziua de 9 mai, care, în cazul României, a reușit performanța de a cumula până de curând o triplă semnificație, cu trei componente simbolice majore: Independență, Victorie și Europenitate. Până de curând, așadar, ziua de 9 mai a funcționat ca un mic „univers concentrat” al istoriei românești moderne.

Astăzi însă, acest nucleu simbolic s-a fragmentat, iar semnificațiile lui au fost redistribuite între 8, 9 și 10 mai, într-un proces care spune mai multe despre prezent decât despre trecut. Într-o notă ușor ironică, s-ar putea spune că data de 9 mai a fost „decongestionată” pentru a face loc tuturor interpretărilor sale. Independența a migrat spre 10 mai, privilegiind Coroana în detrimentul Parlamentului, Victoria oscilează între 8 și 9 mai, iar Europa își revendică propria scenă simbolică. Calendarul devine, astfel, un spațiu al negocierii continue între fapte și sensuri, al interpretării și nu al certitudinilor imuabile. Ziua de 8 mai, aliniată practicii occidentale, revendică memoria capitulării Germaniei naziste și marchează finalul războiului în Europa. 9 mai păstrează dubla moștenire – încărcătura victoriei în registrul estic și, mai nou, dimensiunea europeană inaugurată prin Declarația Schuman. În fine, 10 mai recuperează o tradiție mai veche, legată de venirea pe tron a lui Carol I și de sancționarea proclamării Independenței în 1877, în contextul Războiul ruso-turc.

Această „decompactare” simbolică nu este un accident, ci rezultatul unei repoziționări identitare. România contemporană, aflată la intersecția mai multor tradiții politice și culturale, nu mai poate – și poate nici nu mai vrea – să concentreze într-o singură zi întreaga povară a trecutului. În locul unei memorii monolitice, apare una distribuită, mai nuanțată, dar și mai dificil de gestionat. Privită critic, această fragmentare poate sugera o anumită nesiguranță: parcă nu știm exact ce anume celebrăm și când. În același timp, ea reflectă o maturizare a raportului cu istoria. Nu mai avem nevoie de o singură dată „totală”, ci acceptăm coexistența mai multor sensuri, chiar dacă acestea nu se suprapun perfect.

Pentru cetățenii acestei țări, data de 9 mai este importantă nu doar prin semnificația sa politică ci și prin tensiunile subtile pe care le dezvăluie între instituțiile fundamentale ale statului modern. Dincolo de solemnitatea momentului, se conturează o întrebare esențială: cine legitimează, în mod real, un act de o asemenea importanță – națiunea reprezentată prin Parlament sau monarhia întruchipată de domnitor? Contextul este bine cunoscut. În plin Război ruso-turc, relațiile cu Imperiul Otoman deveniseră incompatibile cu aspirațiile elitei politice a României, ce vizau europenizarea țării. La 9 mai 1877, ministrul de Externe Mihail Kogălniceanu rostește, în Adunarea Deputaților, celebra declarație prin care afirmă că „Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare!”. Nu este un simplu discurs, ci un act politic cu valoare fondatoare, votat ulterior de reprezentanții națiunii.

Din punct de vedere constituțional, lucrurile sunt relativ clare. Conform Constituției României din 1866, suveranitatea aparține Națiunii și este exercitată prin reprezentanții săi aleși, adică prin intermediul Parlamentului. Acesta avea dreptul de a adopta acte politice majore, inclusiv declarații cu valoare de principiu precum independența. Așadar, legitimitatea inițială a actului de la 9 mai aparține, fără echivoc, corpului legislativ.

Totuși, în arhitectura statului modern, monarhia nu era un simplu spectator. Domnitorul Carol I deținea atribuții esențiale în sancționarea și promulgarea actelor, fiind garantul echilibrului instituțional. Mai mult decât atât, rolul său în conducerea armatei și în gestionarea relațiilor externe a fost decisiv în transformarea declarației politice într-o realitate recunoscută internațional. Fără participarea activă a coroanei, independența ar fi rămas, cel puțin temporar, un deziderat intern.

Atunci, dacă Parlamentul proclamă, iar domnitorul consfințește, cine „deține” de fapt simbolistica momentului? Nu este întâmplător că memoria publică a încercat, de-a lungul timpului, să distribuie meritele: discursul lui Kogălniceanu a rămas emblematic, dar figura lui Carol I s-a impus ca garant al independenței obținute pe câmpul de luptă. Dorința regalității de a-și lega numele de acest act fundamental nu trebuie interpretată ca o simplă ambiție personală, ci ca o strategie de legitimare specifică monarhiilor constituționale din secolul al XIX-lea. Într-o epocă în care statele-națiune se consolidau, coroana avea nevoie să se identifice cu momentele de vârf ale construcției naționale. Independența oferea exact acest tip de capital simbolic.

Pe de altă parte, nici Parlamentul nu era dispus să cedeze monopolul semnificației. În fond, independența fusese articulată în limbaj politic de reprezentanții națiunii, iar legitimitatea democratică – chiar limitată de sistemul electoral al vremii – conferea actului o autoritate distinctă. Astfel, 9 mai devine nu doar o dată istorică, ci și un teren de negociere simbolică între două surse de legitimitate: Națiunea și Coroana.

Privind retrospectiv, noi, cei de azi, ar trebui să privilegiem modul în care aceste instituții au colaborat. Independența României nu este rezultatul exclusiv al unei voințe parlamentare sau al unei decizii regale, ci al unei convergențe între ele. Parlamentul a formulat, Coroana a susținut și a reprezentat, iar Armata a consacrat prin sacrificiu.

În această lumină, 9 mai 1877 devine mai mult decât o simplă proclamare: este momentul în care statul român își afirmă nu doar suveranitatea externă, ci și maturitatea internă, demonstrând că poate articula și susține un proiect politic major prin cooperarea instituțiilor sale fundamentale. A fost un moment rar în istoria noastră, când toate forțele politice și instituționale au dorit să se confunde cu Națiunea.