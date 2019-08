“Tot ce am învățat, am învățat din filme”, spunea Audrey Hepburn. Iubim filmele, pentru că prin intermediul lor reușim să evadăm din lumea cotidiană, să intrăm in universuri fascinante, care ne fac sa vibrăm de emotii și să descoperim lumi noi. Și cum se trăiește cel mai bine un film daca nu pe marele ecran, la cinema, asa cum și-au dorit creatorii sai sa fie văzut?

Cinema City ți-a pregătit o lună fierbinte la cinema, unde te așteaptă câteva dintre cele mai tari blockbustere ale acestui final de vară și crede-ne pe cuvânt, ai premiu la fiecare bilet cumpărat.

De neratat la cinema în august: acțiune, aventură, animații

Furios și Iute: Hobbs &Shaw ( din 2 august https://www.cinemacity.ro/films/furios-si-iutehobbs-shaw/3375s3r#/buy-tickets-by-film?for-movie=3375s3r&view-mode=list

Sălile de cinema sunt invadate de acțiunea explozivă adusă de Dwayne Johnson si Jason Statham în Furios și Iute: Hobbs & Shaw, primul spin-off al seriei. Lipsește Vin Diesel, dar acțiunea și umorul sunt garantate de catre personajele carismatice deja indrăgite de către fanii francizei. Așa că merită sa turezi motoarele până la Cinema City, unde te bucuri și de film, și primești și un premiu garantat, la fiecare bilet cumpărat. .

Angry Birds 2 – Filmul (din 9 august) https://www.cinemacity.ro/films/angry-birds-2-filmul/3457d3r#/buy-tickets-by-film?for-movie=3457d3r&view-mode=list

Dacă vrei să îți ții inamicii aproape, hai la Angry Birds 2- Filmul, pentru că simpaticele păsări sunt mai furioase și mai amuzante ca oricând. Și cine știe, poate un bilet la această animație îți aduce cadou o bicicletă sau un espressor sau oricare alt premiu din cele 1,3 milioane de premii garantate.

A fost odată la… Hollywood ( din 16 august) https://www.cinemacity.ro/films/a-fost-odata-lahollywood/3391s2r#/buy-tickets-by-film?for-movie=3391s2r&view-mode=list

Fanii lui Quentin Tarantino se pot delecta cu cel de-al nouălea film din cariera sa, A fost odată la…Hollywood, un omagiu adus industriei de la Hollywood de la finalul anilor ’60, cu o distributie de Oscar formată din Leonardo DiCaprio, Brad Pitt sau Margot Robbie. Si nu uita, din cinema, poti ajunge direct in Mauritius…

Cod Roșu în Serciviile Secrete (din 30 august https://www.cinemacity.ro/films/cod-rosu-in-serviciile-secrete/3574s2r

La finele lunii, fii pregătit de aventură, pentru că Gerard Butler și Morgan Freeman pornesc într-o nouă misiune la nivel înalt în filmul de acțiune Angel has Fallen. In plus, biletul tău la film ascunde un premiu ce așteaptă să-l descoperi.

Regele Leu https://www.cinemacity.ro/films/regele-leu/3248s3r#/buy-tickets-by-film?for-movie=3248s3r&view-mode=list

Și desigur, toți ochii sunt ațintiți spre Regele Leu, poate cel mai aștepat film al acestei veri, remake live-action al indrăgitei animații, ce ne poartă într-o nouă călătorie în savana africană, acolo unde se naște un viitor rege și spune clasica poveste iubită de generații de-a rândul cu ajutorul noilor tehnologii.

Alege filmul preferat din programul cinematografului din Cinema City Bacău https://www.cinemacity.ro/cinemas/bacau/1804#/buy-tickets-by-cinema?in-cinema=1804&at=2019-08-09&view-mode=list

Ce premiu ascunde biletul tau? Mai mult film, mai mult nachos, mai mult popcorn…până în Mauritius

Până pe 31 august, toate biletele sunt câștigătoare ( https://stories.cinemacity.ro/stories/cate-bilete-atatea-premii/#6 ) Tot ce trebuie să faci tu este să alegi filmul pe care vrei să-l vezi. Așa că dacă nu ai apucat încă să pleci în vacanță, mai ai o șansă, pentru că un film văzut la Cinema City te poate duce direct in Mauritius, insula cu lagune albastre si nisip auriu, despre care Mark Twain zicea ca mai întâi a fost creată ea, apoi Raiul.

La Cinema City nu câștigi numai experiența vizionării unui film în cele mai inovatoare și cool concepte de cinema. Mai mult, până la finalul verii, orice bilet la film îți aduce un premiu garantat, așa că pleci acasă de două ori mai câștigat.

Așa că hai să îți încarci bateriile la film. Cine știe, poate vei fi chiar tu norocosul care pleacă în Mauritius.