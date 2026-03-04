miercuri, 4 martie 2026
49 de ani de la cutremurul din 1977: povestea asistentei Maria Teslaru, care a murit salvând o pacientă

Deșteptarea

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a marcat miercuri 49 de ani de la cutremurul devastator din 4 martie 1977, evocând sacrificiul asistentei medicale Maria Teslaru, care și-a pierdut viața în timp ce încerca să își protejeze o pacientă.

Potrivit relatărilor păstrate în memoria instituției, în momentele de panică produse de seism, bolnavii internați s-au îndreptat spre căile de evacuare, în timp ce clădirea spitalului se cutremura puternic. În acel context, coșul sobelor s-a prăbușit, antrenând în cădere zeci de cărămizi.

Într-o fracțiune de secundă, asistenta Maria Teslaru a acoperit cu propriul trup o pacientă pentru a o proteja de bucățile de zidărie care se prăbușeau. O cărămidă desprinsă din coșul sobei a lovit-o puternic în cap, iar lovitura s-a dovedit fatală.

Locul tragediei se află astăzi în zona secției de psihiatrie cronici a Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși.

„Uitând-o pe Maria Teslaru, îi culcăm la pământ crucea sufletului pe care și l-a înveșnicit jertfindu-se”, a declarat Teodora Busuioc, martoră a momentelor dramatice.

Reprezentanții unității medicale au subliniat că sacrificiul asistentei Maria Teslaru rămâne un simbol al devotamentului și al responsabilității față de pacient, fiind comemorat anual de comunitatea medicală locală.

