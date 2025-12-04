40 de kilograme de articole pirotehnice, deținute ilegal, descoperite de polițiștii băcăuani

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Bacău au descoperit, la data de 3 decembrie a.c., aproximativ 40 de kilograme de articole pirotehnice deținute ilegal de un operator economic din municipiu.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că respectiva cantitate de materiale pirotehnice era deținută fără drept, motiv pentru care întreaga marfă, evaluată la aproximativ 4.000 de lei, a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

Pe numele persoanei juridice a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de legislația privind regimul articolelor pirotehnice, care sancționează prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea, depozitarea, distrugerea, comercializarea sau folosirea fără drept a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

Polițiștii reamintesc că utilizarea sau comercializarea neautorizată a articolelor pirotehnice reprezintă un risc major pentru siguranța publică și atrage răspunderea penală. Autoritățile continuă acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor de acest gen în perioada sărbătorilor de iarnă.