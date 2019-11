Fiecare dintre noi ne-am intalnit probabil, pana acum, cu situatii in care am luat in considerare inchirierea unui autoturism de la o companie de Rent a Car.

Fie ca avem nevoie urgenta de o masina pentru a ajunge intr-un loc, fie vrem sa plecam in vacanta impreuna cu mai multi membri ai familiei decat sunt locuri in autoturismul personal, sau din alte varii motive, am apelat la o companie de inchirieri auto, sau cel putin am luat serios in considerare aceasta varianta.

Exista unele momente in viata care, de asemenea, necesita inchirierea unei masini, insa aceste evenimente sunt mai speciale, drept urmare nu vrei sa inchiriezi chiar orice masina.

Evenimente de familie precum nunti sau botezuri, sau evenimente de business, precum conferintele sau intalnirile de afaceri, necesita inchirierea unor masini premium, care sa ofere mai mult decat simplul transport din punctul A in punctul B.

Pentru astfel de ocazii exista serviciile premium de Rent a Car, care iti pun la dispozitie autoturisme cu traditie in sfera luxului si al calitatii superioare, la preturi pe masura.

La unele companii de inchirieri auto, insa, asa cum este Auto Schunn, dealer auto partener autorizat Mercedes-Benz, poti gasi preturi excelente, desi compania ofera masini Mercedes de inchiriat, brandul etalon in materie de autoturisme de lux.

Beneficiile oferite de Auto Schunn nu se opresc, insa, la pret.

Auto Schunn ofera servicii de inchirieri auto premium, ceea ce inseamna ca, pe langa autoturismele de cea mai buna calitate oferite, iti pune la dispozitie si o serie de servicii conexe.

Despre aceste servicii vom vorbi in continuare.

Mai exact, vom discuta despre 3 dintre serviciile pe care numai o companie de inchirieri auto premium, asa cum este Auto Schunn, ti le poate oferi.

Iata care sunt aceste servicii.

1. Regimul de preluare a masinii

Atunci cand inchiriezi un Mercedes-Benz de la Auto Schunn, compania iti propune doua variante de livrare a masinii:

– Cea clasica, in care poti veni tu, in persoana, sa ridici autovehiculul

– Cea premim, in care poti solicita ca masina sa iti fie livrata la o adresa anume. Auto Schunn ofera gratuit acest serviciu, in limita a 50 de kilometri pe raza celei mai appropriate reprezentante.

Acelasi serviciu este valabil si in ceea ce priveste:

2. Regimul de returnare a masinii

Dupa ce termenul de inchiriere s-a terminat, trebuie, desigur, sa restitui autoturismul.

Si in acest caz, ai de ales intre:

– Varianta clasica, in care tu restitui autoturismul

– Varianta premium, in care anunti compania ca optezi pentru preluarea masinii, iar o echipa este trimisa pentru a prelua autoturismul de la adresa specificata. Si in acest caz, la Auto Schunn acest serviciu este disponibil in limita a 50 de kilometri, pe raza celei mai apropriate reprezentante.

3. Sofer aditional

Un alt serviciu oferit de companiile de inchirieri auto premium este posibilitatea de a beneficia de sofer aditional.

In acest fel, tu ai oportunitatea de a acorda atentie altor prioritati sau pur si simplu te poti bucura de calatorie, in timp ce esti transportat in deplina siguranta catre destinatia aleasa.

Auto Schunn ofera, de asemenea, aceasta facilitate premium tuturor clientilor care opteaza pentru serviciul de Rent a Car oferit in centrele in care Auto Schunn este prezent:

– Centrul Rent a Car Arad

– Centrul Rent a Car Timisoara

– Centrul Rent a Car Deva

– Centrul Rent a Car Sibiu

– Centrul Rent a Car Suceava

Pentru mai multe detalii, te invitam sa accesezi website-ul Auto-schunn.ro.