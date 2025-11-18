25 de medalii pentru NAUTICA la Campionatul Național de Înot

Rezultate bune pentru NAUTICA la Campionatul Național de Seniori, Tineret, Juniori I și II în bazin de 25m desfașurat la Otopeni în perioada 13-16.11.2025, o competiție la care au luat startul 560 de înotători legitimați la 85 de cluburi afiliate FRNPM.

NAUTICA a înscris în competiție 22 de sportivi dornici de autodepășire care au concurat pentru club, pentru propria afirmare, pentru familiile lor care-i susțin și pentru BACĂU.

* 25 MEDALII

* 1 RECORD NAȚIONAL

* LOCUL 8 ÎN CLASAMEMTUL GENERAL din 85 de cluburi

‍♂️BORCEA ROBERT

200m Fluture locul 2 (Seniori), 200m Fluture locul 2 (Tineret), 50m Fluture locul 2 (Tineret), 100m Fluture locul 3 (Tineret), 50m Spate Locul 3 (Tinereț), 100m F locul 2 (Juniori I), 200m Fluture locul 2 (Juniori I), 50m Spate Locul 1 (Juniori I), 50m Fluture locul 1 (Juniori I), 100m Spate locul 2 (Juniori I)

‍♂️FALCA MATHEO

400m Mixt locul 3 (Juniori II), 100m Fluture locul 1 (Juniori II), 100m Liber Local 3 (Juniori II), 200m Fluture locul 1 (Juniori II), 50m Fluture locul 2 (Juniori II), 200m Mixt locul 2 (Juniori II), 100 Mixt locul 1 (Juniori II)

‍♂️VARGA MIHAI

50 Spate Locul 3 (Juniori I)

‍♀️ȘERBAN IOANA

100 Bras locul 3 (Junioare II), 200 Bras locul 3 (Junioare II)

ȘTAFETA 4 X 50m MIXT FEMININ (JUNIORI II)

Locul 3 (Pătrașc Denisa, Șerban Ioana, Stan Sophia, Pușcașu Aniela)

ȘTAFETA 4 X 50m MIXT MASCULIN (JUNIORI I)

Locul 3 (Varga Cosmin, Lazarev Luca, Borcea Robert, Banu Robert)

ȘTAFETA 4 X 50m LIBER (JUNIORI I)

Locul 2 (Varga Cosmin, Borcea Robert, Banu Robert, Lazarev Luca)

ȘTAFETA 4 X 50m LIBER (JUNIOARE II)

Locul 2 (Vehara Bogdana, Șerban Ioana, Patrasc Denisa, Pușcașu Aniela)

ȘTAFETA 4 X 50m LIBER COMBINAT (JUNIORI I)

Locul 3 (Borcea Robert, Varga Cosmin, Mihaes Eliza, Măriuța Serena)

Au mai participat în competiția de la Otopeni înotătorii Patrichi Rareș, Horvat Alexandru, Varga Robert, Popa Medeea, Slădaru Andrei, Mihai Teodora, Maftei Leonardo, Ștefură Ingrid și Artene Luca, toți reușind cele mai bune performanțe personale în probele favorite.

Mulțumim ca de fiecare dată părinților care susțin performanța clubului NAUTICA

(Ovidiu Galeru – coordonator CS Nautica Bacău)