Opt localități din județul Bacău cu 8.000 de locuitori nu au energie electrică la această oră din cauza furtunii.

Informare DelGaz Grid ora 20:00:

localități afectate total – 8: Păncești (com. Sascut), Brătești (com. Bârsănești), Orășa, (com. Livezi), Lărguța (com. Nicolae Bălcescu), Solonț (com. Solonț), Sărata (com. Solonț), Săucești (com. Săucești), Bogdan Vodă (com. Săucești)

localități afectate parțial -8: (Bârsănești, Sascut, Comănești, Moinești, Horgești, Hemeiuș, Lilieci (com. Hemeiuș) și cartierul Gherăiești

consumatori nealimentați: 7968

linii electrice nealimentate total – 3

linii electrice nealimentate parțial – 3

posturi de transformare nealimentate – 78

Zece echipe din cadrul DelGaz Grid lucrează pentru remedierea defecțiunilor.