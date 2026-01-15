15 ianuarie 2026 Deșteptarea15 ianuarie 2026AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Eminescu în medalistică: povestea colecționarului băcăuan Vilică MunteanuTaxa de salubrizare în municipiul Bacău: 365 lei/an pentru persoane fizice și 34 lei/salariat/lună pentru firme„Tot mai citesc măiastra-ți carte…” – Ziua Colegiului „Mihai Eminescu” Bacău, sărbătoare a spiritului, culturii și tinerețiiSLANiK Winter Rendezvous – un eveniment reușit care a atras participanți din toată țaraCSM Bacău, antrenament comun pe „Athletic Park”Există un motiv pentru care copiii răcesc des. Și nu e ceea ce crezi. | Dr. Andreea FilipCei mai buni jucători străini care au activat în RomâniaȘofer prins în flagrant în timp ce oferea mită unui polițist pentru clasarea unui dosar penalTraficul ziarului Deșteptarea în 2025: un an de creștere solidă și audiență constantăComerțul exterior al județului Bacău: ce exportăm și ce importămAmenzile pentru lipsa repartitoarelor de căldură, din nou pe pauză. Statul amână și sprijinul financiar pentru instalareInițiativă legislativă privind coplata în oncologie: pacienții ar putea fi obligați să achite până la 5% din costul tratamentului