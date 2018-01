Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacău, a decis ca numărul angajaților care răspund de înmatricularea mașinilor și eliberarea permiselor auto să fie mărit în prima jumătate a anului 2018. Concret, prefectul a dispus ca de luni, 15 ianuarie, șase lucrători din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple să fie detașați la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor pentru o perioadă de șase luni. Scopul este descongestionarea aglomerației de la ghișeele de înmatriculare, autorizare provizorie, permise de conducere, cât și pentru reducerea perioadei de programare pentru susținerea probei practice a examenului de obținere a permisului de conducere. Totodată, începând cu 22 ianuarie, s-a dispus deschiderea a încă doua ghișee pentru lucrul cu publicul: un ghișeu destinat exclusiv persoanelor juridice (pentru care nu este necesară programarea online) și un ghișeu destinat persoanelor fizice, mărindu-se astfel numărul de ghișee de la trei la cinci. „Prin măsurile dispuse s-a avut în vedere reducerea timpilor de așteptare, servirea publicului cu evitarea formării de cozi la ghișee, accesul cetățenilor județului Bacău la servicii transparente și echitabile”, arată prefectul Maricica Luminița Coșa. În anul 2018, va continua programul de lucru al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculări a Vehiculelor Bacău în ziua de sâmbătă, pentru activitatea de examinare în vederea obținerii permisului de conducere. 11 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.