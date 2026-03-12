12 martie 2026 Deșteptarea12 martie 2026AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Au început săpăturile pentru sistemul de management al traficului în intersecția URA din BacăuSute de tone de deșeuri, îngropate ilegal într-o arie protejată lângă râul Siret, în BacăuContinuă asfaltarea pe ultimii kilometri ai lotului 2 al Autostrăzii Moldovei A7, între Adjud și RăcăciuniElevii Colegiului Național de Artă „George Apostu” din Bacău, din nou printre cei mai buni din țarăKarate: Rezultatele CS Phoenix Bacău la Cupa SentokiDAN AIR reia zborurile către Siria și mută temporar operațiunile din Damasc pe aeroportul din AleppoJudo/ Campionatul Național Under 21: Frații Buga, la putereCampanie națională de promovare a vaccinării copiilor, lansată în martie–aprilie 2026Cu ochii pe un centenar școlarMAREA DESCHIDERE MAXI PET BACĂU! ÎN 14 – 15 MARTIE, PRINDE 20% REDUCERE LA TOATE PRODUSELE!Bacău: Primăria pune în dezbatere publică interzicerea noilor autorizații pentru sălile de jocuri de norocFotbal/ Liga 2: FC Bacău- CSM Slatina se joacă de la ora 12.30 și nu de la 11.00