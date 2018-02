Prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II), județul Bacău a primit o finanțare consistentă pentru modernizarea, reabilitarea și dotarea a 54 de unități școlare, atât din mediul rural, cât și din urban. Este vorba despre 106,9 milioane de lei, adică peste 21 de milioane de euro, care vor ajunge în Berzunți, Brusturoasa, Buhoci, Buhuși, Cleja, Corbasca, Dămienești, Dealu Morii, Dofteana, Faraoani, Filipeni, Glăvănești, Horgești, Lipova, Măgura, Mănăstirea Cașin, Moinești, Oituz, Onești, Orbeni, Parava, Pîrjol, Podu Turcului, Prăjești, Răchitoasa, Sascut, Sănduleni, Strugari, Ștefan cel Mare, Tamași, Tătărăști, Tg. Ocna și Ungureni. Solicitările de finanțare au venit de la autoritățile locale, ca proprietari de drept ai acestor spații școlare. Toate proiectele au fost analizate și din punct de vedere demografic, pentru a fi asigurări că nu se vor face investiții în unități care riscă să fie închise în 4-5 ani, iar proiectele eligibile au fost aprobate. Cum se vor cheltui concret acești bani? În Berzunți: reabilitare, modernizare și extindere, în vederea realizării de grupuri sanitare și centrală termică la Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” (3,7 milioane de lei) și la Școala Gimnazială nr.2 Dragomir (1 milion de lei); Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

