10.000 lei amendă și suspendarea activității pentru un operator economic din Bacău. Alte două unități, închise pentru vânzarea de tutun către minori

Polițiștii locali au depistat un operator economic de pe Bulevardul Unirii din Bacău care comercializa produse din tutun către persoane minore. Pentru această abatere gravă, societatea a fost sancționată cu amendă de 10.000 lei, în conformitate cu art. 3 alin. (6¹) din Legea nr. 349/2002. Totodată, a fost dispusă suspendarea activității comerciale pentru 30 de zile, măsura fiind pusă în aplicare prin aplicarea sigiliului asupra ușii de acces, până la remedierea situației sau îndeplinirea condițiilor legale pentru redeschidere.

Poliția Locală a Municipiului Bacău reamintește tuturor comercianților că respectarea legislației privind regimul produselor din tutun este obligatorie, iar nerespectarea acesteia poate atrage sancțiuni severe, inclusiv închiderea temporară a activității.

Alte două unități comerciale, sancționate și suspendate pentru aceleași abateri

Acțiunile polițiștilor locali au continuat și în data de 26 noiembrie 2025, fiind verificate mai multe puncte de lucru ale operatorilor economici care comercializează produse din tutun pe raza municipiului Bacău.

În urma controalelor, doi agenți economici cu puncte de lucru situate pe Bulevardul Unirii și pe strada 9 Mai au fost sancționați contravențional cu câte 10.000 lei, pentru vânzarea de produse din tutun către minori, încălcând dispozițiile aceleiași Legi nr. 349/2002. Ca urmare, polițiștii au dispus și în aceste cazuri suspendarea activității comerciale pe o perioadă de 30 de zile.

Poliția Locală Bacău anunță că va continua să monitorizeze permanent activitatea operatorilor economici, pentru a preveni și combate comerțul ilicit cu produse din tutun și, în special, vânzarea acestora către minori, cu scopul de a proteja sănătatea tinerilor și de a menține un climat comercial civilizat în municipiu.