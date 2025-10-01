1 octombrie 2025 – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

La 1 octombrie, întreaga lume marchează Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, o ocazie de a recunoaște contribuția seniorilor la viața socială, economică și culturală, dar și de a atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă această categorie de populație.

Instituită de Adunarea Generală a ONU în 1990, prin Rezoluția 45/106, această zi are ca scop sensibilizarea opiniei publice și a factorilor de decizie cu privire la drepturile și nevoile persoanelor în vârstă, dar și la importanța solidarității între generații.

România și seniorii săi

În România, 1 octombrie este marcată anual prin diverse activități organizate de autorități locale, instituții culturale, ONG-uri și asociații de pensionari. În multe orașe, evenimentele includ spectacole, expoziții, întâlniri festive sau acțiuni de voluntariat dedicate vârstnicilor.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, persoanele de peste 65 de ani reprezintă peste 19% din populația țării, iar numărul lor este în creștere, pe fondul îmbătrânirii demografice. Această realitate aduce în prim-plan teme precum sistemul de pensii, accesul la servicii medicale, incluziunea digitală și programele de sprijin comunitar.

Mesajul zilei

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice nu este doar un prilej de sărbătoare, ci și unul de reflecție asupra felului în care societatea își respectă și sprijină seniorii. ONU subliniază, în fiecare an, importanța combaterii discriminării pe criterii de vârstă și promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii active.

Perspective pentru viitor

Pe măsură ce speranța de viață crește, este necesară adaptarea politicilor publice pentru a răspunde nevoilor tot mai diverse ale vârstnicilor – de la servicii medicale accesibile și programe de educație continuă, până la oportunități de participare activă în comunitate.

1 octombrie 2025 devine, astfel, nu doar o zi festivă, ci și un moment de responsabilizare pentru întreaga societate: felul în care ne raportăm la persoanele vârstnice de azi prefigurează cum vor arăta propriile noastre bătrâneți de mâine.