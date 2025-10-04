1.640 de locuri scoase la concurs în școlile de poliție

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, prin Serviciul Resurse Umane, desfășoară până la data de 17 octombrie 2025 activitatea de recrutare a candidaților pentru admiterea în școlile postliceale ale Poliției Române – sesiunea septembrie-decembrie 2025.

Numărul de locuri aprobate pentru anul școlar 2025-2026 este de 1.640, repartizate astfel:

 1.340 de locuri la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina;

 300 de locuri la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

Înscrierea candidaților se realizează pentru o singură școală postliceală, prin transmiterea cererii-tip, completată și semnată olograf, exclusiv în format electronic, la adresa:

 resurseumane@bc.politiaromana.ro , până la data de 17 octombrie 2025.

Candidații cu domiciliul sau reședința în județul Bacău pot depune dosarele de recrutare la sediul I.P.J. Bacău – Serviciul Resurse Umane, str. Alexei Tolstoi nr. 2, până la data de 03 noiembrie 2025, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

Etapele concursului:

 evaluarea psihologică – până la 03 noiembrie 2025;

 proba sportivă – 07-12 noiembrie 2025, la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni;

 proba de evaluare a cunoștințelor – 15 noiembrie 2025, la unitățile de învățământ;

 examinarea medicală – 24 noiembrie – 19 decembrie 2025.

Rezultatele finale ale admiterii vor fi afișate până la data de 24 decembrie 2025.

Detalii suplimentare privind condițiile de înscriere, documentele necesare și tematica probelor se regăsesc pe site-ul oficial al I.P.J. Bacău: http://bc.politiaromana.ro , secțiunea Carieră – Admitere instituții învățământ.