Vor fi alegeri anticipate in municipiul Moinesti: Viorel Ilie pleaca la Senat

Viorel Ilie, ales primar al municipiului Moinesti in iunie 2016, a candidat, pe 11 decembrie, pentru functia de senator, ocupând pozitia nr. 1 pe lista ALDE (Alianta Liberalilor si Democratilor).

S-a spus, in timpul campaniei, ca Viorel Ilie este doar o locomotiva pentru partid si ca nu va pleca din Primaria Moinesti, locul sau in Parlament urmând sa fie luat de urmatorul candidat de pe lista ALDE.

Viorel Ilie contrazice aceste zvonuri, precizând ca el nu a facut “nu stiu ce jocuri” si ca a fost serios atunci când a candidat, prin urmare va merge in Senat.

“Asa cum prevede regulamentul, in termen de 15 zile de la prima convocare a Senatului voi depune declaratia de incompatibilitate, iar in urmatoarele 30 de zile imi voi da demisia din functia de primar. Nu voi astepta atât, voi demisiona la sfârsitul lui 2016 sau la inceputul anului urmator.”

Atributiile sale vor fi preluate de viceprimarul Valentin Vieru, iar in locul acestuia va fi desemnat, prin vot, un consilier local cu atributii de viceprimar interimar. In termen de sase luni, in municipiul Moinesti vor fi organizate alegeri anticipate pentru functia de primar.

Viore Ilie afirma ca cetatenii care l-au ales in iunie 2016 nu vor fi dezamagiti: “Eu cred ca o mare parte dintre moinesteni au inteles ca avem nevoie de un alt fel de sprijin, la un nivel mai inalt, pentru proiectele importante, cum sunt cele privind statutul de statiune turistica si baza de tratament, dar si pentru finalizarea altor proiecte pe care le-am inceput.”